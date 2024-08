Friedberger Musiksommer: Karten, Programm und Termine

Mittwoch, 21. August 2024, 19.30, Kirche St. Jakob: Mozart und Bruckner in St. Jakob

In der wunderbaren Akustik der Stadtpfarrkirche knüpft das Festival an die Friedberger Bruckner-Tradition an und präsentiert im Bruckner Jahr (1824 bis 2024) seine 9. und letzte, unvollendete Sinfonie.

Zudem ist Karl-Heinz Steffens als Solist

zusammen mit dem von ihm geleiteten Norrköpings Symfoniorkester im Klarinettenkonzert von Mozart zu hören.