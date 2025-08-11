Friedberger Musiksommer 2025: Musikalische Elite gastiert in Friedberg

Es sind jedes Jahr international renommierte Musikerinnen und Musiker, die den Friedberger Musiksommer bereichern. In diesem Jahr gastieren 26 Solistinnen und Solisten auf dem Festival, wie immer eine Mischung aus weltberühmten Musikern wie der Sängerin Jocelyn B. Smith, die im Jazz-Konzert zu hören ist und die Goldene Schallplatte erhielt für den Titelsong des Disney-Films „Der König der Löwen“. Andererseits spielt mit Nitzan Bartana eine talentierte jungen Geigerin, die gerade zur ersten Konzertmeisterin der Israelischen Philharmoniker gewählt wurde, aber zuvor erst noch nach Friedberg kommt. Sie ist Gewinnerin internationaler Preise, weltweit als Solistin und Kammermusikerin tätig und derzeit noch 2. Konzertmeisterin des Sinfonieorchesters Basel sowie Mitglied des West-Eastern Divan Orchesters unter der Leitung von Daniel Barenboim. Alle Biografien unter www.friedberger-musiksommer.de, nachfolgend eine kleine Auswahl.

Andrey Godik, Oboe. Er trat mit mehreren Orchestern als Solist auf und regelmäßig gastiert er bei führenden Festivals. 2014 trat er die Stelle als Solo-Oboist der Komischen Oper Berlin an, 2017 übernahm er die Stelle als Solo-Oboist bei den Bamberger Symphonikern, seit September 2022 ist er in gleicher Funktion bei den Münchner Philharmonikern tätig.

Passion für Musik beweist der Oboist Andrey Godik. Foto: Markus Häggberg

Alexander Hülshoff, Cello. In der Pfalz aufgewachsen hat er sich sowohl als Solist als auch als Kammermusiker weltweit auf den Konzertpodien etabliert. Ausdruckskraft und sein kraftvoller, warmer und nuancenreicher Ton zeichnen sein Spiel aus. Er ist künstlerischer Leiter des Kammermusikfestes Kloster Kamp und der Villa Musica, eine Stiftung des Landes Rheinland-Pfalz. Hülshoff ist Professor für Violoncello an der Folkwang Universität der Künste und künstlerischer Leiter des Orchesterzentrums Nordrhein-Westfalen.

Roi Shiloah ist Publikumsliebling beim Friedberger Musiksommer

Roi Shiloah, Violine. Er war der Publikumsliebling im vergangenen Musiksommer. Er begann seine musikalische Karriere mit einem Debüt mit dem Israel Philharmonic Orchestra im Alter von zwölf Jahren. Seitdem hat er die Bühnen der Welt erobert und mit dem Israel Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Maestro Zubin Mehta in Israel, Kanada und Europa zusammengearbeitet. Als Solist ist er mit angesehenen Orchestern aufgetreten, darunter das Berliner Rundfunkorchester, das London Symphony Orchestra, das Frankfurter Rundfunkorchester und das Königliche Symphonieorchester von Flandern. Sein außergewöhnliches Talent hat ihm prestigeträchtige Auszeichnungen eingebracht

Roi Shiloah ist Publikumsliebling beim Friedberger Musiksommer. Foto: Ephraim Golann

Michal Friedländer, Klavier. Die israelische Pianistin debütierte im Alter von 15 Jahren in der Carnegie Hall und spielte auf Einladung von Isaac Stern ein Klaviertrio. Seitdem ist ihre Leidenschaft für Kammermusik und Begleitung zum Grundstein ihrer vielfältigen Karriere geworden. Als Solistin tritt sie mit Orchestern in Europa und Israel auf. Sie arbeitet mit international bekannten Solisten zusammen und ist auf vielen renommierten Bühnen und Kammermusikfestivals aufgetreten. Neben ihrer Konzertkarriere ist Friedländer Teil der musikalischen Leitung des Festivals Bauhus Musik in Berlin und des Friedberger Musiksommers. Sie ist außerdem Gründerin und Leiterin des Vereins Neuer Musikverein Berlin. Er widmet sich der jüdisch-deutschen Kultur in Berlin vom frühen 20. Jahrhundert bis in die 1930er Jahre.

Die Pianistin Michal Friedländer erarbeitet jedes Jahr gemeinsam mit Karl-Heinz Steffens das Programm des Musiksommers. Foto: Neda Navaee

Hagar Sharvit, Mezzosopran. Sie ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe, so erhielt sie den 1. Preis beim Internationalen Johannes Brahms Wettbewerb und beim Internationalen Wettbewerb für Liedkunst in Stuttgart. Sie ist regelmäßig beim Lucerne Festival, den Salzburger und Bregenzer Festspielen, dem Festival d’Aix-en-Provence, dem Heidelberger Frühling und dem Bachfest Leipzig zu erleben. Im Konzertbereich trat Hagar Sharvit u.a. im Konzerthaus Berlin, der Philharmonie im Gasteig München und bei den Kasseler Musiktagen auf. Unter anderem gastierte Hagar Sharvit an der Deutschen Oper am Rhein.

Hornist mit Liebe zum Jazz beim Friedberger Musiksommer 2025

Anton Kammermeier, Kontrabass. Geboren in Garmisch-Partenkirchen ist er seit Herbst 2024 Solobassist am Staatstheater am Gärtnerplatz. In seiner Orchesterlaufbahn spielte Anton Kammermeier u. a. in drei deutschen Rundfunkorchestern.

Stefan de Leval Jezierski, Horn, war zuletzt dienstältester Hornist der Berliner Philharmoniker. 1978 wurde er von Herbert von Karajan für das hohe Horn engagiert. Seitdem war er Mitglied der Berliner Philharmoniker und Mitbegründer des Scharoun-Ensembles. Er tritt als Solist und Kammermusiker bei Musikfestivals und in Konzerthallen in Europa, Amerika und Asien auf. Des Weiteren unterrichtet er Horn an der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker und ist Professor h.c. am Shanghai Conservatory. Seine Begeisterung für den Jazz inspirierte ihn zu einem Jazzquintett mit anderen nordamerikanischen Topsolisten in Berlin. Er spielt auch im Jazz-Konzert. (AZ)