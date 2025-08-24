Friedberger Musiksommer: Karten für das Familienkonzert zu gewinnen

„Der Lindwurm und der Schmetterling - Eine musikalische Geschichte nach Michael Ende“ steht dieses Jahr beim Familienkonzert des Friedberger Musiksommers auf dem Programm. Es wird am Samstag, 30. August, ab 15 Uhr in der Rothenberghalle wieder eine vergnügliche musikalische Stunde für die Kleinen (ab drei Jahren) und etwas Größeren, dieses Mal mit dem Festival-Bläserquintett, der Schauspielerin Nadine Schori, einem Lindwurm und einem Schmetterling. Der Eintritt für Kinder ist frei, Erwachsene zahlen zehn Euro. Wir verlosen Karten für den Nachmittag - egal wie groß die Familie ist, und natürlich dürfen auch Oma und Opa dabei sein.

Wenn Sie Karten gewinnen möchten, schreiben Sie bitte ein Mail mit dem Betreff „Friedberger Musiksommer: Familienkonzert“ an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, 27. August, um 12 Uhr. Bitte geben Sie Ihren Namen und Adresse an; die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Karten für diese und weitere Veranstaltungen des Musiksommers gibt es unter Telefon 0821/609299 oder E-Mail info@friedberger-musiksommer.de, alle Infos unter: www.friedberger-musiksommer.de.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder 0821/777-2355. (AZ)