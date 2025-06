Jazzstar Jocelyn B. Smith tritt beim Friedberger Musiksommer auf

Überraschung zum Friedberger Musiksommer: Beim Jazz-Konzert am 28. August in der Rothenberghalle gastiert mit Jocelyn B. Smith eine der großen amerikanische Sängerinnen: Sie erhielt die Goldene Schallplatte für den Titelsong des Disney-Films „Der König der Löwen“. 2011 war sie eingeladen, „Amazing Grace“ bei der Berliner Gedenkfeier zum 11. September am Brandenburger Tor zu singen, die von CNN weltweit übertragen wurde.

Die Festival-Leiter Karl-Heinz Steffens und Michal Friedländer und die organisierenden „Bürger für Friedberg“ sind glücklich, dass Jocelyn zum Musiksommer kommt und mit den beliebten „Friedberger All-Stars“ auftritt: „Jocelyn ist eine wunderbare Sängerin, sie lebt seit 30 Jahren in Deutschland und ist in dieser Zeit zur absoluten Jazz-Ikone geworden“, so Steffens, „aber sie kann auch noch viel mehr. Sie performte mit den allergrößten in Jazz-Pop und Klassik und wir sind stolz, dass wir sie in diesem Jahr in Friedberg begrüßen dürfen. Es wird ein großer Abend.“

Friedberger Musiksommer 2025: Ein Konzert ist schon ausverkauft

Smith hat mehr als 3000 Live-Konzerte gegeben und mit so unterschiedlichen Künstlern wie Till Brönner, Falco, Alphaville oder Komponisten wie Mikis Theodorakis und Zülfu Livanelli gearbeitet. Sie nahm auch am letzten Konzert vor der Schließung des „Tränen Palastes“ an der ehemaligen deutschen Grenze vor politischer Prominenz teil, darunter Erzbischof Desmond Tutu, Kanzlerin Angela Merkel, die US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton. Zudem wurde sie ausgezeichnet mit dem Jazz Award für ihre CD „Blue Lights and Nylons“.

Vor 20 Jahren begann sie ihr philanthropisches Projekt und gründete den Chor „Different Voices of Berlin“ in einem Zentrum gegen Armut und soziale Ausgrenzung in Berlin-Kreuzberg. Sie ist auch die Gründerin des gemeinnützigen Vereins „Yes We Can“, der sich für den nachhaltigen Schutz und die Hilfe für Kinder einsetzt, sowie des humanitären Projekts „Shine A Light“. Mit dieser Initiative wirbt sie für Menschlichkeit und mehr Toleranz.

Das weitere Programm Freitag, 29. August, Nachtmusik im Schloss (ausverkauft). Samstag, 30. August, 15 Uhr, Rothenberghalle: Kinderkonzert: “Der Lindwurm und der Schmetterling”



Eine musikalische Geschichte nach Michael Ende. Eine vergnügliche musikalische Stunde für die Kleinen (ab drei Jahren) und die etwas Größeren - mit dem Festival-Bläserquintett, der Schauspielerin Nadine Schori, einem Lindwurm und einem Schmetterling. Eintritt für Kinder ist frei! Samstag, 30. August, 19.30 Uhr, Rothenberghalle: Von Brahms bis Carmen - Ein romantischer Abend Das Festival-Ensemble mit 14 international renommierten Musikerinnen und Musikern präsentiert einen romantischen Abend mit großer Musik von Brahms, Fauré und Bizet. Programm: Gabriel Fauré: Pavane; Johannes Brahms: Klavierquartett g-moll op.25; Jean. Francaix: Dixtuor; George Bizet: Ausschnitte aus Carmen. Sonntag, 31. August, 11 Uhr, Rothenberghalle: Matinee Dieser Vormittag ist schon „Kult“ für die Besucher des Musiksommers, denn da erleben sie „ihren“ Karl-Heinz Steffens, wie sie ihn besonders mögen – wenn er über Musik „plaudert“. Dieses Jahr gibt es Musik von Mozart (Klaviertrio C-Dur), von Francis Poulenc (Sextett für Bläser und Klavier), das Oboen-Quartett von Benjamin Britten sowie eine Auswahl von Liedern für Sopran und Mezzosopran von Johannes Brahms zu hören. Mehr unter www.friedberger-musiksommer.de

Ende 2016 sang unter ihrer Anleitung ein Chor aus mehreren hundert Menschen auf dem Berliner Breitscheidplatz den Song „We are the World“. Damit sollte nach dem Anschlag vom 19. Dezember 2016 ein Zeichen gegen Angst und Hass gesetzt werden. Jocelyn B. Smith wurde für ihr soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, ebenso mit dem Berliner Verdienstorden und sie erhielt den Beethoven-Preis für ihr soziales Engagement. (AZ)

Karten gibt es telefonisch unter 0821/609299 oder per Mail: info@friedberger-musiksommer.de.