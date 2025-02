So klingt der Friedberger Musiksommer 2025

Das Programm für den 24. Friedberger Musiksommer steht: vom 28. bis 31. August treffen sich 24 renommierte Künstlerinnen und Künstler zu diesem mittlerweile etablierten Festival, das aufgrund seiner besonders familiären Atmosphäre bei den musikalischen Gästen sehr beliebt ist. Karl-Heinz Steffens ist als künstlerischer Leiter des „Friedberger Musiksommers“ – mit großer Unterstützung von Michal Friedländer - der Garant für hochkarätige Programme. So auch in diesem Jahr mit fünf Konzerten an vier Tagen – von Jazz und Klassik bis zum Kinderkonzert. Steffens freut sich, dass viele seiner musikalischen Freunde wieder nach Friedberg kommen und er verspricht noch eine Überraschung – eine Jazz-Sängerin, deren Namen er demnächst präsentieren wird. Aus organisatorischen Gründen gibt es heuer keine Orchesterkonzerte, diese sind für das Jubiläum 2026 wieder geplant.

Die Friedberger Allstars Big Band spielt wieder zum Auftakt des Musiksommers.

Trotz seiner vielen Engagements als Dirigent im In- und Ausland denkt der frühere Wahl-Friedberger gar nicht daran, auf „seinen“ Musiksommer zu verzichten. „Wir sind sehr glücklich über diese Verbundenheit“, sagt Franz Reißner von den organisierenden „Bürgern für Friedberg“, „und wir sind dankbar für die Treue des Publikums, das die hohe Qualität der Konzerte jedes Jahr zu würdigen weiß.“ Mittlerweile bietet der Musiksommer eine der raren Gelegenheiten, bei denen Karl-Heinz Steffens sowohl im Jazzkonzert als auch in der Klassik auch als Musiker zu hören ist.

Dass die „Bürger für Friedberg“ dieses Festival nun schon so lange auf so hohem Niveau organisieren können, haben sie vielen Helferinnen und Helfern zu verdanken, die im Hintergrund dafür sorgen, dass sich die Künstler hier so wohlfühlen. „Wir können uns zudem glücklich schätzen, dass unsere Sponsoren treu zu uns stehen und der Freundeskreis Friedberger Musiksommer (er feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen) mit mittlerweile über 250 Mitgliedern für kräftigen Rückenwind sorgt“, sagt Anita Horseling von den Organisatoren, „unser Dank gilt auch der Stadt Friedberg, dem Landkreis Aichach-Friedberg und der Pfarrgemeinde St. Jakob für ihre langjährige Unterstützung.“ (AZ)

Friedberger Musiksommer 2025: Konzerte und Programm

Donnerstag, 28. August, 19.30, Rothenberghalle: Jazz-Konzert - Die Friedberger All-Stars ganz intim – Ein Abend mit wechselnden Ensembles:

Die Friedberger All Stars treten in einem besonderen Abend auf, bei dem die einzelnen Künstler stärker im Fokus stehen als üblich beim Musiksommer. Es wird Soloauftritte, Duette, Trios und aufregende Kombinationen mit den Lieblingsmusikern der letzten 23 Jahre geben. Claus Reichstaler, Norbert Nagel, Michael Griener, Jan Roder, Stefan Jezierski, Mathias Götz, Norbert Emminger, Ruth Ron und Gur Liraz werden dabei sein. Eine Jazz-Sängerin wird die All-Stars ergänzen. Das Programm wird von Tal Balshai (Klavier) arrangiert und der Abend von Karl-Heinz Steffens (Klarinette) geleitet und moderiert. Sie versprechen einen Abend mit legendären Stücken von Größen wie Benny Goodman, Louis Armstrong und Duke Ellington. Aber auch Arrangements von Rock- und Pop-Hits sowie auf eigene Kompositionen von Tal Balshai.

Freitag, 29. August, 19.30 Uhr, Wittelsbacher Schloss: Nachtmusik im Schloss - Große Kammermusik in verschiedenen Besetzungen: Haydn – Mozart - Ravel -Dohnany:

Zwei Bläserquintette mit Raritäten von Josef Haydn (Feldpartie) und Mozart (Fantasie für eine Orgelwalze) dienen jeweils als Einleitung für zwei bedeutsame Werke der großen Kammermusikliteratur: Maurice Ravels Trio für Violine, Cello und Klavier, sowie das mitreißende Klavierquintett des ungarischen Meisters Ernst von Dohnanyi.

Das Programm:

Joseph Haydn: Divertimento nach der Feldpartie für Bläserquintett und Kontrabass.

Maurice Ravel: Trio für Violine, Cello und Klavier

W.A. Mozart: Andante für eine Orgelwalze, Bearbeitet für Bläserquintett.

Ernö von Dohnanyi: Klavierquintett Nr.1 c-moll

Samstag, 30. Augus, 15 Uhr, Rothenberghalle: Kinderkonzert:

Musik für Kinder ist Festival-Leiter Karl-Heinz Steffens und den Organisatoren ganz wichtig und deshalb steht das Konzert auch dieses Jahr wieder auf dem Programm. Die Solistinnen und Solisten laden das junge Publikum zu einer zauberhaften Stunde voller Musik und Spaß ein. Eintritt für Kinder ist frei!

Samstag, 30. August, 19.30 Uhr, Rothenberghalle: Von Brahms bis Carmen - Ein romantischer Abend mit dem Festival-Ensemble :

Das Festival-Ensemble mit 14 Musikerinnen und Musikern präsentiert einen romantischen Abend mit großer Musik von Brahms, Fauré und Bizet.

Das Programm:

Gabriel Fauré: Pavane, bearbeitet für Kammerensemble von Karl-Heinz Steffens.

Johannes Brahms: Klavierquartett g-moll op.25

Jean Francaix: Dixtuor

George Bizet: Ausschnitte aus Carmen, bearbeitet von Karl-Heinz Steffens

Sonntag, 31. August, 11 Uhr, Rothenberghalle: Matinee:



Dieser Vormittag ist schon „Kult“ für die Besucher des Musiksommers, denn da erleben sie „ihren“ Karl-Heinz Steffens, wie sie ihn besonders mögen – wenn er über Musik „plaudert“. Dieses Jahr gibt es Musik von Mozart (Klaviertrio C-Dur), von Francis Poulenc (Sextett für Bläser und Klavier), das Oboen-Quartett von Benjamin Britten sowie eine Auswahl von Liedern für Sopran und Mezzosopran von Mendelssohn, Goudon u.a. zu hören. Anschließend trifft sich die Festival-Gemeinde mit dem Ensemble traditionell bei einem Glas Prosecco.

