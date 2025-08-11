Friedberger Musiksommer: Programm, Tickets und Termine

Fünf Konzerte an vier Tagen bietet der Friedberger Musiksommer dieses Jahr. Er läuft von 28. bis 31. August. Hier ein Überblick über die Veranstaltungen.

Donnerstag, 28. August, 19.30, Rothenberghalle: Jazz-Konzert



Mit Jocelyn B. Smith gastiert eine der großen amerikanische Sängerinnen: Sie erhielt die Goldene Schallplatte für den Titelsong des Disney-Films „Der König der Löwen“ 2011 war sie eingeladen, „Amazing Grace“ bei der Berliner Gedenkfeier zum 11. September am Brandenburger Tor zu singen, die von CNN weltweit übertragen wurde. Die Friedberger All Stars versprechen einen Abend in der Welt des Jazz mit legendären Stücken von Größen wie Benny Goodman, Louis Armstrong und Duke Ellington. Aber auch Arrangements von Rock- und Pop-Hits sowie auf eigene Kompositionen von Tal Balshai, die speziell für den Friedberger Musiksommer arrangiert wurden.

Freitag, 29. August: Nachtmusik im Schloss - ausverkauft



Samstag, 30. August, 15 Uhr, Rothenberghalle: Kinderkonzert



Musik für Kinder, das ist den Festival-Leitern Karl-Heinz Steffens und Michal Friedländer sowie den Organisatoren ganz wichtig. Die Solistinnen und Solisten laden das junge Publikum zu einer zauberhaften Stunde voller Musik und Spaß ein. Der Eintritt für Kinder ist frei!

Icon vergrößern Das Familienkonzert beim Friedberger Musiksommer kommt immer gut an. Foto: Gerd Horseling Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Familienkonzert beim Friedberger Musiksommer kommt immer gut an. Foto: Gerd Horseling

Samstag, 30. August, 19.30 Uhr, Rothenberghalle: Von Brahms bis Carmen - ein romantischer Abend mit dem Festival-Ensemble



Das Festival-Ensemble mit 14 international renommierten Musikerinnen und Musikern präsentiert einen romantischen Abend mit großer Musik von Brahms, Fauré und Bizet. Karl-Heinz Steffens hat wieder hochkarätige Solistinnen und Solisten nach Friedberg eingeladen, die immer gerne die besondere Atmosphäre dieses Festivals genießen und mit ihrer Spielfreude das Publikum begeistern.



Sonntag, 31. August, 11 Uhr, Rothenberghalle: Matinee



Dieser Vormittag ist „Kult“ für die Besucher des Musiksommers, denn da erleben sie Karl-Heinz Steffens, wie sie ihn besonders mögen – wenn er über Musik „plaudert“. Und zwar mit und ohne seine Klarinette. Dieses Jahr gibt es Musik von Mozart (Klaviertrio C-Dur), von Francis Poulenc (Sextett für Bläser und Klavier), das Oboen-Quartett von Benjamin Britten sowie eine Auswahl von Liedern für Sopran und Mezzosopran von Brahms. Anschließend trifft sich die Festival-Gemeinde mit dem Ensemble traditionell bei einem Glas Prosecco. (AZ)

Kartenreservierungen: Telefon 0821/609299 oder E-Mail info@friedberger-musiksommer.de, alle Infos unter: www.friedberger-musiksommer.de