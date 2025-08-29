Friedberg wird zur Hochburg der Musik

Mit einer Sängerin, wie man sie in der Region selten sieht und hört, startete am Donnerstag der 24. Friedberger Musiksommer. Die großartige Jocelyn B. Smith riss das Publikum in der ausverkauften Rothenberghalle von den Stühlen. „Es war unglaublich schön - Gänsehaut-Feeling!“, lautete eine Reaktion.

Das Publikum war begeistert, sprach von einem grandiosen und fantastischen Abend und einem wunderbaren Konzert. Seit Dienstag proben die Künstlerinnen und Künstler unter der musikalischen Leitung von Karl-Heinz Steffens und Michal Friedländer an verschiedenen Orten Friedbergs für das hochkarätige Festival. Die organisierenden „Bürger für Friedberg“ wollen der Stadt damit musikalische Sonnentage bescheren. Dafür sind 25 Helferinnen und Helfer im Einsatz, die Stühle aufstellen, Künstlerinnen und Künstler betreuen und für die Verpflegung sorgen. „Vollpension und ein tolles Publikum“ locken denn auch heuer wieder Musikerinnen und Musiker von internationalem Rang nach Friedberg, wie Gerd Horseling namens der „Bürger für Friedberg“ beim Auftakt glücklich verkünden konnte.

Friedberger Musiksommer 2025: Mehrere Konzerte ausverkauft

Neben dem Jazzkonzert mit Jocelyn B. Smith und den virtuosen Friedberger All Stars war auch die Nachtmusik im Schloss am Freitagabend ausverkauft. Dass man bereits zum 24. Mal ein derart anspruchsvolles Festival bieten kann, sei auch der Ausdauer und gelungenen Symbiose von Steffens und Friedländer zu verdanken.

Zudem fungiere der „Freundeskreis Friedberger Musiksommer“ mit Heinz Oswald an der Spitze als finanzielle Stütze. Heuer gab es außerdem eine Geldspritze aus der Fraktionsinitiative des Landtags. Der Dank ging zudem an Stadtsparkasse, Lechwerke, Federal Mogul, Viermetz-Stiftung und Freistaat.

Proben für den Friedberger Musiksommer 2025. Foto: Gerd Horseling

Landrat Klaus Metzger, selber ein großer Freund der Musik, erhielt zum Dank für seine Unterstützung einen „Ehrensitzplatz auf Lebenszeit“. Bekanntlich kandidiert er 2026 nicht mehr; hoffentlich nicht, um etwaige Pläne der „Bürger für Friedberg“, die Rothenberghalle in einen Konzertsaal umzubauen, nicht erfüllen zu müssen, wie Horseling scherzte. Das Publikum profitierte jedenfalls von den mittlerweile vom Landkreis angeschafften neuen und bedeutend bequemeren Stühlen.

Am Wochenende wird das Programm fortgesetzt. Das Publikum wird dabei alte Bekannte und ein paar neue Gesichter erleben dürfen, wie Steffens am Donnerstgabend sagte. Folgende Termine sind angesetzt:

Landrat Klaus Metzger und seine Frau Birgit bekamen von Anita Horseling und Martha Reißner Musiksommer-Kissen und "Ehrenplätze auf Lebenszeit". Foto: Gerd Horseling

Familienkonzert : Der Lindwurm und der Schmetterling - Eine musikalische Geschichte nach Michael Ende“ steht auf dem Programm. Es wird am Samstag ab 15 Uhr in der Rothenberghalle eine vergnügliche musikalische Stunde. Eintritt für Kinder frei.

Von Brahms bis Carmen: Ab 19.30 Uhr heißt es am 30. August in der Rothenberghalle „Von Brahms bis Carmen - ein romantischer Abend mit dem Festival-Ensemble“. Das Festival-Ensemble gibt Brahms, Fauré und Bizet.

Matinee : Sonntag ab 11 Uhr sind in der Rothenberghalle Musik und Plaudereien zu hören, dieses Jahr Mozart, Poulenc, sowie eine Auswahl von Liedern von Brahms. Anschließend trifft sich die Festival-Gemeinde mit dem Ensemble bei einem Glas Prosecco.

Karten: Abendkasse oder 0821 / 60 92 99 bzw. info@friedberger-musiksommer.de