Friedberger

vor 43 Min.

Neu beim Altstadtfest: Musikergilde bespielt den Stemmerhof

Die Musikergilde will beim Altstadtfest Leben in den Stemmerhof bringen.

Plus Eine Gruppe rund um die Men in Blech will bei der "Friedberger Zeit" den Hof bei der Kirche beleben. Andreas Bolleininger und Martin Nägele verraten die Pläne.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Die "Friedberger Zeit" wird vom 7. bis 16. Juli um einen Anziehungspunkt reicher. Eine Musikergilde rund um die Men in Blech will den Stemmerhof in einen neuen Treffpunkt verwandeln. Das Programm soll vor allem auch Familien mit Kindern ansprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

