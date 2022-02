Friedberger

18:58 Uhr

Saisonfinale im American Football: Friedberger Gewinnspiel zum Super Bowl

In der Nacht von Sonntag auf Montag steht wieder der Super Bowl in den USA an. Dazu bieten ein Friedberger Stadtrat und das Städtekomitee ein Tippspiel an.

Im nordamerikanischen La Crosse, der Partnerstadt Friedbergs, trainieren die Footballmannschaften der Logan High School und der University of Wisconsin-La Crosse, um vielleicht eines Tages einen der ihren beim alljährlich größten Sportspektakel der USA spielen zu sehen: dem Superbowl. Anlässlich des am Montag, 14. Februar, ab 0.30 Uhr live im Fernsehen mitzuerlebenden Sportereignisses haben Friedbergs Stadtrat Florian Fleig und das La Crosse Komitee Friedberg ein Gewinnspiel organisiert, bei dem das Ergebnis des Superbowls zu tippen ist. Zu gewinnen gibt es dabei drei Gutscheine für die USA World in Lechhausen. Die Aufgabe des Gewinnspiels ist klar: Wie heißt die Siegermannschaft beim Superbowl 2022 und wie hoch wird sie triumphieren? Es spielen dieses Mal die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals. Das La Crosse Komitee aus Friedberg hat zum Gewinnspiel noch einige Tipps parat: Der Superbowl im vergangenen Jahr fand zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs statt. Es endete beim Stand von 31 zu 9.

im vergangenen Jahr fand zwischen den und den statt. Es endete beim Stand von 31 zu 9. Ein Football-Team erhält bis zu sieben Punkte für einen Touchdown und bis zu drei für ein Fieldgoal. Friedberger Städtepartnerschaft mit La Crosse: Tippspiel zum Super Bowl Friedbergs Partnerstadt hat neben der sportlichen Ausbildung neuer Football-Talente noch eine weitere Football-Attraktion. Denn wer durch die Straßen La Crosses schlendert, sieht dort die in ganz Amerika bekannten „Käsehüte“, das gleichzeitig das Wiedererkennungsmerkmal der Green Bay Packers ist, dem Footballteam des US-Bundesstaates Winsconsin, in dem auch La Crosse liegt. In Deutschland ist es für einige Menschen langsam schon eine Tradition, diese oft vier Stunden dauernde Sportfernsehübertragung mit Freundinnen und Freunden sowie bei typisch amerikanischen Speisen zu feiern. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, gibt auf: www.kicktipp.de/nfl-super-bowl-21-22/ seinen Tipp ab Gewinnerinnen und Gewinner erhalten eine E-Mail.

teilnehmen möchte, gibt auf: www.kicktipp.de/nfl-super-bowl-21-22/ seinen Tipp ab Gewinnerinnen und Gewinner erhalten eine E-Mail. Wer darüber hinaus Interesse am kulturellen Austausch mit Friedbergs Partnerstadt La Crosse hat, findet auf: www.friedberg.de, oder per E-Mail an: lacrosse@friedberg.de, Informationen über die Arbeit des La Crosse Komitees sowie die Städtepartnerschaft. (AZ)

Themen folgen