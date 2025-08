Friedberger Schüler Simon Hans gewinnt Bayerisches Schülerleistungsschreiben.

Simon Hans, Schüler der Mittelschule Friedberg, schreibt schnell und fehlerfrei am Computer. Er hat beim Bayerischen Schülerleistungsschreiben unter den Teilnehmern aller Mittelschulen den 1. Platz erreicht. In einer Minute schreibt er 286 Anschläge und dies fehlerfrei. Mit dieser Leistung hat er jetzt die Möglichkeit sowohl an der Bayerischen Meisterschaft als auch an der Deutschen Meisterschaft teilzunehmen. Insgesamt haben an diesem Wettbewerb 176 Schulen mit 9865 Schülern teilgenommen. Rektorin Susanna Albrecht und Fachoberlehrerin Sonja Lohner beglückwünschten Simon Hans.

