Ein guter Anfang am Friedberger See – doch mehr ist nötig

In Deutschland wird es zunehmend zur Herausforderung, einen Platz in einem Schwimmkurs für Kinder zu bekommen. Die pandemiebedingten Ausfälle haben die Lage verschärft – doch die Ursachen liegen tiefer. Vor allem Seepferdchen-Kurse, in denen Kindern grundlegende Schwimmfähigkeiten vermittelt werden, sind vielerorts Mangelware. Für Familien bedeutet das oft: lange Wartelisten, kaum erreichbare Angebote – oder gar keine passende Option in der Nähe.

Besonders betroffen sind sozial benachteiligte Familien und Kinder mit Einwanderungsgeschichte. Oft fehlt es nicht nur an finanziellen Mitteln, sondern auch am Zugang zu Informationen oder geeigneten Angeboten. Gerade bei neu zugewanderten Kindern ist diese Lücke auch besonders eklatant. Tragische Badeunfälle unter Jugendlichen, auch in unserer Region, sind ein Warnruf.

Schwimm-Crashkurse am Friedberger See für kInder sind gutes Signal

Vor diesem Hintergrund ist das neue Intensivkurs-Angebot am Friedberger See ein erfreuliches Signal. Der Verein Friedberger See und die Wasserwacht Friedberg schaffen nicht nur dringend benötigte Plätze, sondern haben soziale Gerechtigkeit gleich mitgedacht. Der Kurs richtet sich gezielt an Kinder im Vorschulalter und wird unter realen Bedingungen durchgeführt.

Doch bei allem Lob für diese Initiative: Sie allein reicht nicht aus, um das grundlegende Problem zu lösen. Schwimmen zu lernen darf kein Zufall sein, sondern muss zur Selbstverständlichkeit für jedes Kind werden. Dafür braucht es dauerhaft mehr Kurse, besser ausgestattete Schwimmbäder und eine koordinierte Strategie der Kommunen.