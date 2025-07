Warum am Friedberger See ein Schwimmbecken aufgestellt wurde

Badegäste am Friedberger See wundern sich: Nur wenige Meter vom Nordufer entfernt wurde ein Swimming Pool aufgebaut. Dieser dient jedoch nicht dem allgemeinen Badevergnügen. Vielmehr sollen hier Schwimmkurse für Kinder in einem sicheren Umfeld abgehalten werden.

Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren, wie Jürgen Koppold, Vorsitzender des Vereins Friedberger See e.V., erklärt. Die Idee entstand aus einem wachsenden Problem: „Zu viele Kinder – vom Kindergarten bis ins Jugendalter – können heutzutage nicht schwimmen“, sagt Koppold. Gleichzeitig seien die Möglichkeiten in der Region begrenzt: „Die Hallenbäder sind völlig ausgelastet – weder Schulen noch Schwimmvereine bekommen ausreichend Wasserzeiten.“

Wie der Schwimmkurs am Friedberger See abläuft – und warum er so wichtig ist

Das neue Schwimmbecken, 1,20 Meter tief, soll diese Lücke zumindest teilweise schließen. Herzstück ist ein fünftägiger Intensivkurs mit jeweils 90-minütigen Einheiten. Der Kurs orientiert sich inhaltlich am Programm des Stadtbads – nur komprimierter, erklärt Valentin Reiter von der Wasserwacht Friedberg: „So bleibt das Gelernte besser hängen und wird nicht so schnell wieder vergessen.“

Jürgen Koppold (rechts) und Michael Lambauer vom Friedberger See e.V., der den Schwimmkurs organisiert hat. Foto: Zhiqi Allen Xu

Insgesamt 25 Mitglieder der Wasserwacht übernehmen den Unterricht – allesamt ehrenamtlich. Ihre Motivation ist dieselbe: Immer mehr Kinder lernen der Wasserwacht zufolge nicht schwimmen, vor allem in den vergangenen Jahren. Und das Problem ist ungleich verteilt, denn insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund sind häufig betroffen, weil es in ihren Herkunftsländern häufig keinen verpflichtenden Schwimmunterricht gibt.

Im Kurs lernen die Kinder grundlegende Schwimmtechniken wie Brust- und Rückenschwimmen sowie das Tauchen. Auch die Baderegeln gehören zum Programm. Die Abschlussprüfung findet nicht im Schwimmbecken, sondern im seichten Uferbereich des Sees statt – unter Aufsicht der Wasserwacht. Wer das Seepferdchen-Abzeichen erwerben will, muss 25 Meter am Stück schwimmen – ohne sich festzuhalten, stehenzubleiben oder den Boden zu berühren.

Anmeldung, Kosten und Sicherheit: Das sollten Eltern zum Schwimmkurs am Friedberger See wissen

Trotz der überschaubaren Größe ist der Betrieb des Schwimmbeckens teuer. Koppold rechnet bis Mitte August mit Kosten von bis zu 10.000 Euro – vor allem wegen der nächtlichen Überwachung aus Sicherheitsgründen. Der Teilnahmebeitrag von 200 Euro pro Kind fließt ihm zufolge größtenteils in diese Betriebskosten. Geplant sind zwei Kurse: Der erste startet am 28. Juli, der zweite am 7. August. Beide umfassen jeweils fünf Kurstage. Zudem gibt es an einem der Kursage einen freiwilligen Erste-Hilfe-Auffrischungskurs für Eltern, um die Sicherheit am See weiter zu erhöhen.

Neben der Altersgrenze gilt eine weitere Teilnahmebedingung: Die Kinder müssen bereits wassergewöhnt sein. Deshalb ist eine Anmeldung nur persönlich am Kiosk auf der Nordseite des Sees möglich. „Wir möchten mit dem Kind und den Eltern sprechen“, sagt Kiosk-Betreiber Koppold. „So können wir besser einschätzen, ob der Kurs wirklich geeignet ist.“

Noch sind Plätze frei. Organisatoren und Kursleiter blicken zuversichtlich auf den Start. Denn der Bedarf an Schwimmkursen ist seit Jahren hoch. Die Wasserwacht nutzt die Gelegenheit, um vor Ort nochmals auf Gefahren hinzuweisen: „Gerade im offenen Wasser unterschätzen viele das Risiko“, sagt Reiter. „Wenn ich plötzlich nicht mehr kann, gibt es oft nichts, woran ich mich festhalten kann. Dann gehe ich unter.“

Sein Appell an die Eltern: Kinder am See immer im Blick behalten, Schwimmflügel oder andere Hilfen anlegen lassen – und vor allem: Schwimmen lernen. „Das ist nichts, was man aufschieben sollte“, sagt er. „Je früher Kinder sicher schwimmen können, desto besser – es kann Leben retten.“