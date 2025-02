Wieder große Spende für Missionsarbeit in Tansania

Seit 69 Jahren hilft die Friedberger Stadtgesellschaft der Missionsarbeit in Ndanda. Jedes Jahr gehen Spenden für Projekte, die der Bevölkerung dort zugutekommen, aus dem Wittelsbacher Land nach Tansania. Im Jahr 2024 wurden insgesamt mehr als 45.000 Euro gespendet. Ein nicht unerheblicher Teil der Spendensumme wurde beim karitativen Christkindlmarkt in Friedberg gesammelt. Aber auch die Mittelschule Friedberg engagiert sich seit vielen Jahren mit zahlreichen Spenden, ebenso wie zahlreiche Einzelspender.

Jahrzehntelange Unterstützung für Ndanda aus Friedberg

Was 1956 in der Hauptschule Friedberg mit 56 DM begonnen hat, ist für die Benediktinerschwestern in der Missionsstation Ndanda zu einem unglaublichen Projekt geworden. Sie haben mit der finanziellen Hilfe aus Friedberg für viele Kranke und arme Menschen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Zuerst waren es die Medikamente gegen die Lepra, Beschaffung der Grundnahrungsmittel wie Mais und Bohnen, der Bau einfacher Hütten, der Bau von Brunnen zur Versorgung mit sauberem Wasser. Dadurch ist auch der Anbau von Gemüse und Früchten möglich geworden.

Doch schon früh ging es auch um die einfache Schulbildung für möglichst alle Kinder und das Erlernen von Handwerksberufen. Jetzt werden die notwendige Gesundheitsvorsorge und Geburtshilfe mithilfe der Spenden aus Friedberg gefördert. Das Geld fließt in die Ausbildung von Krankenschwestern und Krankenpflegern als Schulgeld. Vor drei Jahren wurde das Projekt gestartet. Inzwischen konnte die erste Gruppe ihren Abschluss feiern.

Insgesamt 45.000 Euro sind 2024 in Friedberg für die Arbeit in Ndanda, Tansania gesammelt worden. Damit konnten unter anderem die Ausbildung zur Krankenschwester/Krankenpfleger bezahlt werden, sowie der Anbau von Gemüse und Früchten gefördert werden. Foto: Martha Reißner

Die Spenden der diesjährigen Adventsaktion werden für das sogenannte „Baby Projekt“ verwendet. Die Geburt eines Kindes wird durch die Missionsstation mit 26 Euro vergütet. Dadurch können die Babys dort sicher, sauber und mit einer Hebamme geboren werden. Die Müttersterblichkeit geht dadurch stark zurück. Auch die Erstversorgung und alle Impfungen werden damit bezahlt. Zudem wird mit dem Geld Milchpulver für die Kindergärten gekauft. Damit kann einmal am Tag der „Maispapp“ mit Milch statt Wasser zubereitet werden, was sonst mit Wasser geschieht.

Mittelschule Friedberg sammelt Spenden für Ndanda in Tansania

Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Friedberg haben mit Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer und Eltern bei mehreren Aktionen insgesamt 4362 Euro sammeln können. Der Senat des KJG hat 1000 Euro aus seiner Nikolausaktion gespendet. Aus dem Top des karitativen Christkindlmarktes gehen in diesem Jahr 17.000 Euro nach Ndanda. Außerdem gab es Einzelspenden in Höhe von insgesamt mehr als 18.000 Euro. Das Krankenhaus in Nyango konnte durch einen Zuschuss der Stadt Friedberg die Ausstattung mit medizinischen Geräten verbessern. (AZ)