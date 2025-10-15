e-koris aus Friedberg gewinnt Preis für betriebliches Gesundheitsmanagement

Der Elektrohandwerksbetrieb e-koris aus Friedberg hat einen Jubiläumspreis bei dem bundesweiten DAK-Wettbewerb für innovative Ideen zum gesunden Arbeiten gewonnen. Die DAK-Gesundheit vergibt bereits zum zehnten Mal den Deutschen Förderpreis für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). Im Jubiläumsjahr konnten Klein- und Kleinstunternehmen Sonderpreise gewinnen. Die e-koris GmbH überzeugte mit dem Projekt „Gesund führen – nachhaltig wachsen“ und bekam eine Förderung von BGM-Maßnahmen im Wert von 10.000 Euro.

Kleine, inhabergeführte Handwerksbetriebe stehen vor besonderen Herausforderungen: flache Führungsstrukturen, hohe Arbeitsbelastung und knappe Ressourcen prägen den Alltag. Mit dem Projekt „Gesund führen – nachhaltig wachsen“, soll die gesundheitsförderliche Einführung einer mittleren Führungsebene unterstützt werden. Es verbindet Führungskräfteentwicklung und Betriebliches Gesundheitsmanagement mit dem betrieblichen Wandelprozess. „Mit der Qualifizierung von Mitarbeitenden für Führungsaufgaben schaffen wir nicht nur neue Strukturen, sondern begleiten diesen Wandel auch durch gezielte gesundheitsfördernde Maßnahmen im gesamten Unternehmen“, erklärt Prokuristin Claudia Brandstädter. Michael Demel von der DAK-Gesundheit in Augsburg sagt: „Solche neuen Ideen können einen positiven Unterschied in der Arbeitswelt bewirken.“ (AZ)