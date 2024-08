Gehen Sie zum Friedberger Volksfest?

Das Friedberger Volksfest ist im vollen Gange und insbesondere das Riesenrad, welches heuer nach 16 Jahren sein Comeback in Friedberg feiern darf, ist in aller Munde. „Damit soll wohl auch die ältere Generation gelockt werden“, scherzt Friedbergerin Monika Ziefle und erzählt von ihren Kindern, die dem Riesenrad nichts abgewinnen können und den Vorgänger, die sogenannte Leopardenspur bzw. Musikexpress, wie sie sagt, vermissen. Dafür freuen sie sich wieder auf den Autoscooter. Was gefällt den Menschen am Volksfest - und was nicht so gut?

Emilya Icer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Riesenrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis