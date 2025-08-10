Bilanz des Friedberger Volksfestes 2025: Von einem Extrem ins andere

„20 bis 24 Grad und bewölkt – zu kalt zum Baden und zu schön, um daheim zu sitzen.“ So beschreibt Philipp Meeß von der Fischbraterei Meeß das perfekte Wetter für gute Gästezahlen auf einer Großveranstaltung wie dem Friedberger Volksfest. Wie viele andere Standbetreiber hat er die Auswirkungen des verregneten ersten Wochenendes zu spüren bekommen. Dafür freut er sich über die Besucherzahlen an Abschluss-Wochenende. „Der Freitag war spitzenmäßig besucht, auch wegen des traditionellen Feuerwerkes.“ Regen, Hitze, Konkurrenzveranstaltungen: Das Fest fand unter besonderen Vorzeichen statt. Wie fällt die Bilanz aus?

