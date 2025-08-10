Bilanz des Friedberger Volksfestes 2025: Von einem Extrem ins andere

Icon Menü
Friedberger Volksfest 2025 leidet unter Wetterextremen - ist aber trotzdem ein Erfolg

Friedberg

Ins Wasser gefallen ist das Volksfest 2025 trotz der Regentage nicht. 50.000 Besucher kommen - und eine Zielgruppe erweist sich als besonders wetterresistent.
Von Michael Eichhammer
    50.000 Besucherinnen und Besucher kamen zum Friedberger Volksfest 2025. Am Abschlusswochenende war es besonders voll. Trotzdem lag die Zahl unter der des Vorjahres.
    50.000 Besucherinnen und Besucher kamen zum Friedberger Volksfest 2025. Am Abschlusswochenende war es besonders voll. Trotzdem lag die Zahl unter der des Vorjahres. Foto: Valterio D'Arcangelo

    „20 bis 24 Grad und bewölkt – zu kalt zum Baden und zu schön, um daheim zu sitzen.“ So beschreibt Philipp Meeß von der Fischbraterei Meeß das perfekte Wetter für gute Gästezahlen auf einer Großveranstaltung wie dem Friedberger Volksfest. Wie viele andere Standbetreiber hat er die Auswirkungen des verregneten ersten Wochenendes zu spüren bekommen. Dafür freut er sich über die Besucherzahlen an Abschluss-Wochenende. „Der Freitag war spitzenmäßig besucht, auch wegen des traditionellen Feuerwerkes.“ Regen, Hitze, Konkurrenzveranstaltungen: Das Fest fand unter besonderen Vorzeichen statt. Wie fällt die Bilanz aus?

