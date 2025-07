Friedberger Volksfest: Sicherheit vermiest die Feierlaune nicht

Nach dem Altstadtfest ist vor dem Friedberger Volksfest. Hat man nach zehn Tagen Friedberger Zeit überhaupt noch Lust auf Bierzelt, Zuckerwatte und Autoscooter? Die Organisatoren vom Friedberger Verkehrsverein und Festwirt Thomas Kempter sind überzeugt davon. Denn es ist eine ganz andere Art zu Feiern, die aber auch ihre Fans hat. In Friedberg, so sind sich die Veranstalter einig, herrsche eben nicht nur während des Altstadtfests eine ganz besondere Atmosphäre. Damit das auch weiter so bleibt, gibt es ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept, das weit über mobile Überfahrsperren hinausreicht.

Sicherheitskonzept hat höchste Priorität

So unbeschwert das Friedberger Volksfest für das Publikum wirken mag, so durchdacht und professionell ist das, was hinter den Kulissen passiert. Vor und nach jedem Volksfest gibt es Sicherheitsbesprechungen zwischen Polizei, Rettungskräften, Vertretern der Stadt und des Verkehrsvereins. Das sind nicht einfach nur Treffen zum Kaffeeklatsch, sondern wichtige Termine. Denn zu einem gelungenen Fest gehören mehr als Bierbänke, Karussells und Blasmusik. Die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher hat höchste Priorität. Ein solches Sicherheitskonzept stellt aber kein Hindernis fürs Feiern da, sondern ist vielmehr die Voraussetzung dafür, dass sich die Gäste wirklich wohlfühlen können.

Ein Volksfest ist heute nicht mehr nur ein Traditionsereignis. Dahinter liegt ein kultureller, sozialer und sicherheitspolitischer Anspruch. Dass der Friedberger Verkehrsverein das ehrenamtlich organisiert und viele Stunden in die Vorbereitung sowie während und nach dem Volksfestfest investiert, das verdient nicht nur Lob, sondern auch ein großes Dankeschön.