Live-Blog Altstadtfest 2025 im Live-Blog: Der Samstag wartet nochmal mit einem vollen Programm auf

Der zweite Festfreitag steht an, die Friedberger Zeit biegt auf die Zielgerade ein. Im Live-Blog können Sie die schönsten Geschichten lesen und in Bildergalerien und Videos in das Fest eintauchen.