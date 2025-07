Altstadtfest 2025 im Live-Blog: Der Stadtpfarrer geht baden

Habe die Ehre! Der Barock kehrt zurück nach Friedberg, vom 4. bis 13. Juli reist die Stadt während des Altstadtfests wieder in die Barockzeit zurück. Zur Feier der großen „Friedberger Zeit“ tauchen Wirte und Standleute, Handwerker und Volk in die Vergangenheit ein. Wir nehmen Sie in unserem Live-Blog mit auf das Altstadtfest und teilen Sehenswertes, spannende Geschichten und bunte Impressionen.

Friedberger Altstadtfest 2025: Alles Wissenswerte, Bilder und Videos im Live-Ticker

Vom Einzug bis zum Pilgerzug, vom Dinzeltag bis zur Semmelspende: Das Programm der zehn Tage Ausnahmezustand in Friedberg platzt fast aus allen Nähten. Täglich finden an verschiedenen Orten Höhepunkte statt und machen den Barock vom Wittelsbacher Schloss bis in die Altstadtgässchen erlebbar, wie Sie auf unserem Lageplan sehen können. Welche Schmankerl das Programm zu bieten hat, finden Sie in unserer Übersicht. Einen Artikel oder eine Bildergalerie im Liveblog verpasst? Sie können alle Inhalte zur Friedberger Zeit 2025 auch noch einmal auf einer eigenen Themenseite finden.