Altstadtfest doppelt so teuer: Was sagen die Besucher zur Preiserhöhung?

Zehn Taler statt fünf für den Tag, 20 Taler statt zehn für das gesamte Woche – außer, man erscheint im Gewand: Zum ersten Mal seit 2016 hat die Stadt Friedberg den Festobulus, den Eintrittspreis für die Friedberger Zeit erhöht. Die Anpassung sorgte bereits im Vorfeld für teils heiße Diskussionen. Doch wie sehen es die Besucherinnen und Besucher des Altstadtfests?

300.000 Euro Minus machte die Stadt bei der vergangenen Ausgabe 2023. Und das trotz 230.000 Euro Einnahmen aus dem Festobulus. Nach acht Jahren auf demselben preislichen Niveau war der Stadtverwaltung klar: Eine Erhöhung ist unausweichlich, der Preis wurde verdoppelt.

Beim nächsten Mal 120 Euro: Besucherin regt Familienpreis für die Friedberger Zeit an

Alina und Patrick S. hatten die Preiserhöhung gar nicht mitbekommen, obwohl sie aus Friedberg sind. Sie sind mit ihrem Freund Karl R. unterwegs, der das vergangene Fest „wirklich günstiger“ in Erinnerung hat.

Karl R. (links) empfindet die Preisanpassung als gerechtfertigt. Alina und Patrick S. hatten als Friedberger gar nichts davon mitbekommen. Foto: Dominik Durner

Für Alina und Patrick S. macht die Erhöhung kaum einen Unterschied: „Zehn Euro pro Tag ist schon teuer. Wir als Anwohner sind aber jeden Tag da, mit dem Siegel für zehn Euro geht das schon gut.“ Karl R. sieht die Erhöhung als gerechtfertigt an: „Es gab steigende Kosten, Ausfälle durch Corona, und es muss ja auch gewährleistet sein, dass das Fest weitergehen kann.“ Zudem gebe es die Möglichkeit, gewandet zu kommen und keinen Eintritt zu zahlen: „Das Gewand ist natürlich teurer als zehn oder 20 Euro. Aber man kann es ja auch öfter tragen.“

Eintrittspreise für Friedberger Altstadtfest: Andernorts sind historische Feste deutlich teurer

Marion Seidel hat mit ihrer Familie gerade das Zollhaus am Friedberger Berg passiert – und ist mit den neuen Eintrittsgeldern noch nicht warm geworden: „Es nervt schon ziemlich.“ Sie verstehe natürlich, dass die Stadt das Fest bezahlen müsse, mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen und dem umfänglichen Programm. „Für uns als Familie mit vier Kindern ist das langsam aber ganz schön teuer“, sagt Seidel. Ihr Glück sei, dass zwei der Kinder noch nicht zwölf Jahre alt seien und somit ohne Eintritt hereinkommen: „Dieses Jahr waren es ‚nur‘ 80 Euro. Das nächste Mal zahlen wir dann aber 120 Euro für sechs Leute. Ich würde mir einen Familienpreis wünschen.“

Zülal Yavas und Maxime Fallmann zahlen den doppelten Eintritt vor allem mit Blick auf das Angebot und die Preise bei anderen historischen Märkten gerne. Foto: Dominik Durner

Zülal Yavas findet den Preis nicht schlimm, sie hat 20 Euro für die gesamte Festdauer gezahlt: „Für das, was geboten ist, zahle ich das gerne. Es ist eine riesige Fläche mit einem Riesenprogramm.“ Maxime Fallmann pflichtet ihr bei: „Andere historische Märkte sind deutlich teurer.“

Das sagt auch Teresa Heinzl: „Wenn man in Augsburg mal zum Bürgerfest geht, sind die Preise im Vergleich astronomisch.“ Auch ihr Mann Bernhard Heinzl zeigt Verständnis für die Preiserhöhung: „Es ist schon in Ordnung. Es ist ein tolles Angebot, ein umfassendes Sicherheitskonzept und es steckt so viel Ehrenamt drin.“

Teresa und Bernhard Heinzl finden die neuen Preise in Ordnung. Foto: Dominik Durner

Nur eines hat er zu bemäkeln: „Auf einen Schlag ist das Doppelte vielleicht zu viel. Es ist natürlich absolut vertretbar, aber vielleicht hätten die Leute bei einer gestaffelten Erhöhung weniger gestutzt.“

Manfred und Dennis Ostertag sind Zöllner beim Friedberger Altstadtfest. Foto: Dominik Durner

Generell seien die Besucherinnen und Besucher sehr verständnisvoll, sagen die beiden Zöllner Manfred und Dennis Ostertag am Friedberger Berg: „Gerade die 20 Euro für das Tonsiegel wirft überhaupt keine Fragen auf.“ Wo es schon manchmal Diskussionen gebe, sei beim Tageseintritt: „Manche müssen bei den zehn Euro für einen Tag schon schlucken.“ Spätestens beim Verweis auf andere Feste – Ostertag: „Ich meine, gehen Sie mal nach Neuburg oder Augsburg“ – würden die meisten aber einlenken. So können die Ostertags konstatieren: „Wir haben deutlich mehr Widerspruch erwartet. Aber die meisten haben vollstes Verständnis.“