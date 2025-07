„Friedberger Zeit“ 2025 heute: Das müssen Sie zu Programm, Eintritt und Öffnungszeiten wissen

Bei der „Friedberger Zeit“ handelt es sich um ein historisches Altstadtfest, das traditionell alle drei Jahre in der einstigen Uhrmacherstadt Friedberg stattfindet. Mit Theater, Tanz und Musik lassen die Bürgerinnen und Bürger die Epoche zwischen 1680 und 1790 wieder aufleben – das 17. und 18. Jahrhundert gilt als die Blütezeit des Friedberger Handwerks. Anlässlich des Altstadtfestes werden die Straßen und Gassen geschmückt, wer möchte, kann sich außerdem in original historische Gewänder werfen. Ein Vorteil: Der Eintritt ist für historisch gekleidete Besucherinnen und Besucher im Stile der „Friedberger Zeit“ kostenlos.

Zum ersten Mal wurde die „Friedberger Zeit“ übrigens im Jahr 1989 gefeiert. Die Grundidee war es, alle in der Stadt lebenden Menschen bei einem historischen Fest zusammenzubringen und gemeinsam zu feiern. Daraus entstand eine Tradition, die sich bis heute gehalten hat.

2025 findet die „Friedberger Zeit“ wieder statt. Die wichtigsten Informationen rund um Termine, Öffnungszeiten, Eintritt und Programm beim diesjährigen Altstadtfest haben wir hier für Sie zusammengetragen.

„Friedberger Zeit“ 2025: Wann findet das Fest statt?

Die „Friedberger Zeit“ 2025 findet vom 4. bis zum 13. Juli 2025 in Friedberg statt. Innerhalb dieses Zeitraums haben Besucherinnen und Besucher täglich ausreichend Gelegenheit, durch die Gassen zu schlendern und bei den verschiedenen Marktständen vorbeizuschauen. Handwerker, Bader, Apotheker, Gärtner, Fischer und Imker zeigen dort, wie ihre Arbeit im 18. Jahrhundert aussah.

„Friedberger Zeit“ 2025 heute: Die Öffnungszeiten im Überblick

Im Folgenden finden Sie eine genaue Übersicht über die Öffnungszeiten der „Friedberger Zeit“ 2025, wie sie die Stadt Friedberg als Veranstalter angibt:

Freitag, 4. Juli 2025: 18 bis 1 Uhr

Samstag, 5. Juli 2025: 16 bis 1 Uhr

Sonntag, 6. Juli 2025: 14 bis 24 Uhr

Montag, 7. Juli 2025: 18 bis 24 Uhr

Dienstag, 8. Juli 2025: 18 bis 24 Uhr

Mittwoch, 9. Juli 2025: 18 bis 24 Uhr

Donnerstag, 10. Juli 2025: 18 bis 24 Uhr

Freitag, 11. Juli 2025: 18 bis 1 Uhr

Samstag, 12. Juli 2025: 16 bis 1 Uhr

Sonntag, 13. Juli 2025: 14 bis 24 Uhr

An den Sonntagen starten die Wirtinnen und Wirte jeweils ab 12 Uhr mit der Bewirtung.

„Friedberger Zeit“ 2025 heute: Das Programm in diesem Jahr

Auch in diesem Jahr ist das Programm der Friedberger Zeit sehr umfangreich. Einige Höhepunkte sind unter anderem der Pilgerzug, der Dinzeltag am 6. Juli, die Semmelspende und die verschiedenen Theateraufführungen zur Friedberger Geschichte. Zudem laden verschiedene Mitmachaktionen dazu ein, etwa Kerzen zu ziehen, Lebkuchen zu backen oder historische Spiele wie Wikingerschach auszuprobieren. Auch die Musikergilde ist wieder mit dabei.

Highlights der Friedberger Zeit

Freitag, 4. Juli: 18.00 Uhr - Einzug vom Landkreisstadion durch die Altstadt

Freitag, 4. Juli: 19.00 Uhr - Eröffnung am Marienplatz

Sonntag, 6. Juli: 10.00 Uhr - feierlicher Festgottesdienst und Seelenamt in St. Jakob

Sonntag, 6. Juli: 14.00 Uhr - Spezielle Kinderaktionen

Freitag, 11. Juli: 20:30 Uhr - Konzert am Schlossweiher

Sonntag, 13. Juli: 10.00 Uhr - Festgottesdienst in St. Jakob mit „Herzog Georg Semmelspende“

Sonntag, 13. Juli: 15.00 Uhr - Historischer Pilgerzug von St. Jakob nach Herrgottsruh

Sonntag, 13. Juli: 22.00 Uhr – Fackelzug durch die Festzone und Schlussfeier am Marienplatz

Musikalische Besonderheiten

Freitag, 11. Juli: 20.30 Uhr – Konzert der Städt. Jugendkapelle und der Stadtkapelle Friedberg am Schlossweiher

täglich ab Samstag, 5. Juli: 19 Uhr: „Haydn Spaß“ im Stemmerhof

täglich ab 20.30 Uhr – Überraschungsauftritte unterschiedlicher Musikergruppen auf der Bühne der Musikergilde

Dinzeltag – Ein Fest für Kinder

Der Dinzeltag ist ein traditionsreicher und familienfreundlicher Höhepunkt der Friedberger Zeit. Er findet am Sonntag, dem 6. Juli 2025, statt und steht ganz im Zeichen des Handwerks und der Familien. Der Tag beginnt mit einem Festgottesdienst in St. Jakob, begleitet von historischen Handwerkern und der feierlichen Segnung der neuen Zunftstangen. Ab dem Nachmittag verwandelt sich die Altstadt in einen bunten Erlebnisraum für Familien. Man kann Instrumente basteln, an verschiedenen Mitmach-Stationen Hand anlegen, Märchenerzählungen lauschen oder das „Zauber-Zauber“-Kinderprogramm ansehen, bei dem die Bademagd die Welt der Bader zeigt.

Darüber hinaus wird von der Tourismusabteilung der Stadt Friedberg während der „Friedberger Zeit“ täglich eine kostenlose Sonderstadtführung angeboten, an der jeder teilnehmen kann. Übrigens: Die standesgemäße Grußformel auf der „Festmeile“ lautet „Habe die Ehre“. Die wichtigsten Programmpunkte der Festtage haben wir hier im Überblick:

Freitag, 4. Juli 2025:

18.00 Uhr, Eröffnung des 13. Historisches Altstadtfest durch den 1. Bürgermeister Roland Eichmann

ab 19.00 Uhr, Festzone: Cordonisten, Der Musicus, Lechstädter Taschenspieler, Friedberger Lechrainmusikanten, Nachtwächter, Zauberer Daniel, (Alt-)Stadtstreicher

18.00 - 22.00 Uhr, Pfarrstr: Vorführung Fischereiverein: Netzbinden und Kescher Bau

18.30 - 20.00 Uhr, Jungbräustr.: Lederbeutel basteln in der Kinderstube

Samstag, 5. Juli 2025:

ab 16.00 Uhr, Festzone: Cordonisten, Duosolemio, Der Musicus, Lechstädter Taschenspieler, Burchinger Gaukely-TSV Prittriching Zauberer Daniel

16.00 Uhr, Schlossbrücke: Führung zur Friedberger Zeit

16.00 Uhr, Bennomühle, Achstr. 35: Mühlenführung mit Müllermeister Ziegenaus 16.00 Kirche St. Jakob Kinder-Kirchenführung: Kirchendetektive auf Zeitreise 16.30-17.30 Kinder der Friedberger Schule für Musik

16.30 - 17.30 Uhr, Bahnhofstr.: Sternenknöpfe selber herstellen (für Erwachsene)

17.00 - 19.00 Uhr, Jungbräustr.: Fußschellen basteln in der Kinderstube

18.00 - 22.00 Uhr, Pfarrstr.: Vorführung Fischereiverein: Fliegenbinden

19.00 - 21.00 Uhr, Historische Stadtwache: Schandkarren

ab 20.30 Uhr, Nachtwächter

Sonntag, 6. Juli 2025:

10.00 Uhr, Stadtpfarrkirche St. Jakob Festgottesdienst: Dinzeltag mit Einzug der Handwerker und Segnung der neuen Zunftstangen

11.30 Uhr, Schlossbrücke Führung zur Friedberger Zeit

13.00 Uhr, Schloss Kasse: Familienführung zum Thema Friedberger Uhren

14.00 Uhr, Schloss Kasse: Familienführung zum Thema Friedberger Uhren Festzone Zauberer Daniel, Friedberger Blechbläser, Der Musicus, Cordonisten, Lechstädter Taschenspieler

14.00 - 17.00 Uhr, Stemmerhof: Klingende Musikwerkstatt - Instrumentenbau und Musikalisches für Kinder

16.30 - 17.30 Uhr, Kinder der Friedberger Schule für Musik

18.00/20.30 Uhr, Historische Stadtwache: Schandkarren

18.30 Uhr, Bauernbräustr. Vorführung Gastwirt Zum Roten Pony: Handwerkliche Herstellung von Bier

18.00 - 22.00 Uhr, Pfarrstr.: Vorführung Fischereiverein: Netzbinden und Kescher Bau

ab 20.30 Uhr, Nachtwächter

Montag, 7. Juli 2025:

ab 18.00 Uhr, Festzone: Cordonisten, Sterngucker‘s Spillewt, (Alt-)Stadtstreicher, Der Musicus, Friedberger Lechrainmusikanten, Zauberer Daniel

18.00 Uhr, Bennomühle: Mühlenführung mit Müllermeister Ziegenaus

18.00 - 22.00 Uhr, Pfarrstraße: Vorführung Fischereiverein: Fliegenbinden

18.30 Uhr, Bauernbräustr.: Vorführung Gastwirt Zum Roten Pony: Handwerkliche Herstellung von Bier

18.30 - 20.00 Uhr, Jungbräustr:. Filzen in der Kinderstube

ab 20.00 Uhr, Historische Stadtwache: Schandkarren

ab 20.30 Uhr, Nachtwächter

Dienstag, 8. Juli 2025:

18.00 Uhr, Schlossbrücke: Führung zur Friedberger Zeit

ab 18.00 Uhr, Festzone: Cordonisten, Der Musicus, Friedberger Blechbläser, (Alt-)Stadtstreicher Zauberer Daniel

18.00 - 22.00 Uhr, Pfarrstr.: Fischereiverein: Netzbinden und Kescher Bau

18.00 Uhr, Bennomühle: Mühlenführung mit Müllermeister Ziegenaus

18.30 Uhr, Bauernbräustr.: Vorführung Gastwirt Zum Roten Pony: Handwerkliche Herstellung von Bier

18.30. - 19.30 Uhr, Bahnhofstr.: Sternenknöpfe selber herstellen (für Erwachsene)

18.30 - 20.00 Uhr, Jungbräustr.: Edelstein ausklopfen in der Kinderstube

ab 20.00 Uhr, Historische Stadtwache: Schandkarren

ab 20.30 Uhr, Nachtwächter

Mittwoch, 9. Juli 2025:

ab 18.00 Uhr, Festzone: Cordonisten, Zauberer Daniel, Der Musicus, Duosolemio, (Alt-) Stadtstreicher, Friedberger Lechrainmusikanten, Burchinger Gaukely-TSV Prittriching

18.00-22.00 Uhr, Pfarrstraße Vorführung Fischereiverein: Fliegenbinden

18.00 Uhr, Schlossbrücke: Führung zur Friedberger Zeit

18.00 Uhr, Bennomühle: Mühlenführung mit Müllermeister Ziegenaus

18.30 Uhr, Bauernbräustr.: Vorführung Gastwirt Zum Roten Pony: Handwerkliche Herstellung von Bier

18.30 - 20.00 Uhr, Jungbräustr.: Haarschmuck und Armbänder gestalten in der Kinderstube

ab 20.00 Uhr, Historische Stadtwache: Schandkarren

ab 20.30 Uhr, Nachtwächter

Donnerstag 10. Juli 2025:

ab 18.00 Uhr, Festzone: Cordonisten, Der Musicus, Friedberger Blechbläser, Friedberger Lechrainmusikanten, (Alt-)Stadtstreicher, Zauberer Daniel

18.00 - 22.00 Uhr, Pfarrstraße: Fischereiverein: Netzbinden und Kescher Bau

18.00 Uhr, Bennomühle: Mühlenführung mit Müllermeister Ziegenaus

18.30 Uhr, Bauernbräustraße: Vorführung Gastwirt Zum Roten Pony: Handwerkliche Herstellung von Bier

18.30 - 19.30 Uhr, Bahnhofstr.: Sternenknöpfe selbst herstellen (für Erwachsene)

18.30 - 20.00 Uhr, Jungbräustr.: Spieleaktion in der Kinderstube

ab 20.00 Uhr, Historische Stadt

ab 20.30 Uhr, Nachtwächter

Freitag, 11. Juli 2025:

ab 18.00 Uhr, Festzone: Cordonisten, Der Musicus, Friedberger Blechbläser, Friedberger Lechrainmusikanten, (Alt-)Stadtstreicher, Zauberer Daniel

18.00 - 22.00 Uhr, Pfarrstraße: Fischereiverein: Netzbinden und Kescher Bau

18.00 Uhr, Bennomühle: Mühlenführung mit Müllermeister Ziegenaus

18.30 Uhr, Bauernbräustraße: Vorführung Gastwirt Zum Roten Pony: Handwerkliche Herstellung von Bier

18.30 - 20.00 Uhr, Jungbräustr.: „Fühlstationen“ in der Kinderstube

ab 20.30 Uhr, Nachtwächter

Samstag, 12. Juli 2025:

16.00 Uhr, Kirche St. Jakob Kirchenführung: Ein Fenster ins Friedberg der Barockzeit

16.00 Uhr, Schlossbrücke: Führung zur Friedberger Zeit

16.00 Uhr, Bennomühle: Mühlenführung mit Müllermeister Ziegenaus

ab 16.00 Uhr, Festzone: Cordonisten, Der Musicus, Marktgaukler Inningen,(Alt-)Stadtstreicher Zauberer Daniel

16.30 - 17.30 Uhr, Kinder der Friedberger Schule für Musik

16.301 - 7.30 Uhr, Bahnhofstr.: Sternenknöpfe selber herstellen (für Erwachsene)

17.00 - 19.00 Uhr, Uhr, Jungbräustr.: Kreisel basteln in der Kinderstube

18.00 - 20.00 Uhr, Pfarrstr.: Vorführung Fischereiverein: Netzbinden und Kescher Bau

19.00/21.00 Uhr, Historische Stadtwache: Schandkarren

ab 20.30 Uhr, Nachtwächter

Sonntag, 13. Juli 2025:

10.00 Uhr, Stadtpfarrkirche St. Jakob: Festgottesdienst mit Herzog Georg

11.00 Uhr, Schlossbrücke: Führung zur Friedberger Zeit

15.00 Uhr, Stadtpfarrkirche St. Jakob: Ökumenische Pilgerandacht

22.00 Uhr, Fackelzug von der Ludwigstraße zum Marienplatz und Schlussfeier

Was kostet der Eintritt bei der „Friedberger Zeit“ 2025?

Wie eingangs bereits erwähnt, müssen nicht gewandete Besucherinnen und Besucher einen sogenannten „Festobolus“, also Eintritt, bezahlen. Kinder bis 12 Jahre kommen aber ebenfalls kostenlos in die Festzone. Das sind die Eintrittspreise der Friedberger Zeit 2025 im Überblick:

Eintritt für einen Tag: 10 Euro

Eintritt für alle zehn Tage: 20 Euro

Die 10-Tage-Eintrittssiegel und die Tagestickets können seit Mitte Mai 2025 im Bürgerbüro im Rathaus erworben werden.