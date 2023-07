Friedberger Zeit: Alles rund um Termin, Programm und Eintrittspreise

Nach vier Jahren Pause ist das historische Stadtfest Friedberger Zeit zurück. Wir haben alle Infos rund um Termin, Programm, Öffnungszeiten und Eintrittspreise.

Bereits seit 1989 veranstalten die Friedbergerinnen und Friedberger alle drei Jahre gemeinsam das Altstadtfest Friedberger Zeit. Eigentlich hätte es schon 2022 wieder so weit sein sollen, doch Corona hat das Fest aus dem Takt gebracht. Dafür können sich jetzt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher freuen, dass die historischen Feierlichkeiten im Juli 2023 nachgeholt werden. Die nächste Friedberger Zeit findet dann ausnahmsweise auch schon zwei Jahre später (2025) erneut statt.

Historientreue wird bei dem Fest übrigens groß geschrieben, weshalb es auch strenge Vorgaben gibt, was die historische Kleidung angeht. Hier ist nur erlaubt, was sich an der altbayerischen bürgerlichen Mode des 18. Jahrhunderts orientiert. Und auch die Wirte dürfen nicht einfach jedes beliebige Getränk und Gericht auf die Speisenkarte setzen. Stattdessen müssen sie sich an dem orientieren, was es auch in der kurbayerischen Küche gab.

Sie wollen wissen, wann genau die Friedberger Zeit 2023 stattfindet, was geboten ist und mit wie viel Eintritt Sie rechnen müssen? Dann sind Sie hier richtig, denn wir haben alle Infos rund um Termin, Programm, Öffnungszeiten und Eintrittspreise der Friedberger Zeit 2023. Viele dieser Infos verdanken wir der Website des Veranstalters.

Termin der Friedberger Zeit 2023

Über zehn Tage erstreckt sich die Friedberger Zeit 2023. Los ging es am Freitag, 7. Juli 2023. Letzter Veranstaltungstag ist dann dementsprechend Sonntag, der 16. Juli 2023.

Das ist der Lageplan der Friedberger Zeit

Zoomen Sie in die Karte, um alle Orte zu sehen.

Friedberger Zeit 2023: Das sind einige Höhepunkte im Programm

Hier sind einige Highlights aus dem Programm:

Freitag, 7. Juli 2023: Feierlicher Einzug

18 Uhr Einzug und Eröffnung am Marienplatz

10 Uhr Festgottestdienst in St. Jakob , Kinderaktionen

15 Uhr Pilgerzug von St. Jakob nach Herrgottsruh

22 Uhr Schlussfeier auf dem Marienplatz

Zudem werden während der gesamten Dauer des Fests offizielle Führungen angeboten:

Mittwoch, 12.07.2023, 18 Uhr

Freitag, 14.07.2023, 18 Uhr

Samstag , 15.07.2023, 16 Uhr

Und hier das komplette Programm der Friedberger Zeit 2023

Es ist sehr vielfältig - Sie werden kaum alles schaffen. Suchen Sie sich was aus!

Freitag, 7. Juli 2023

Uhrzeit Wo? Was? 18 Uhr Landkreisstadion Einzug der Friedberger Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Partnerstädte, Akteure, Musik-, Tanz-, Theatergruppen, Schulen und Kindergärten, Handwerkerinnen und Handwerker, Standleute, Wirte und Bäcker Verlauf: Hermann-Löns-Straße, Aichacher Straße, Münchner Straße (Wendepunkt: Einmündung Bahnhofstraße), Münchner Straße, Ludwigstraße, Marienplatz 18 Uhr Marienplatz Standkonzert Jugendkapelle Friedberg Prolog zum Fest von Reinhold Korper Eröffnung des 12. Historischen Altstadtfestes durch den 1. Bürgermeister Roland Eichmann Ab 18 Uhr Pfarrstraße Vorführung Fischereiverein: „Fliegenbinden“ (bis 22.00) Ab 19 Uhr Pfarrstraße Cordonisten, Der Musicus, Lechstädter Taschenspieler, Friedberger Lechrainmusikanten, Duo Minnemar, Nachtwächter 19.30 Uhr Hafnergarten Augsburger Patrizier - Tanz und Geschichte 19.30 Uhr Kirchplatz TSV Friedberg : Sportakrobatik 19.30 Uhr Stemmerhof Gesangsgruppe Vielklang 19.30 Uhr Bahnhofstraße Kammerchor Friedberg und Apotheker Dr. Proeller: Der Zauberlehrling 19.30 Uhr Marienplatz TSV Friedberg: Saltatio Skippolinissimo 20 Uhr Hafnergarten TSV Friedberg: Gaukler 20 Uhr Kirchplatz Tänze des Historischen Fahrenden Volkes 20 Uhr Pfarrzentrum Sängerverein Friedberg 20 Uhr Stemmerhof Offene Bühne der Musikergilde (Überraschungsauftritte) 20 Uhr Marienplatz Les Sauteriaux: Tänze aus der Partnerstadt 20 Uhr Bauernbräustr. Freche Lieder mit den Kräuterweibern 20 Uhr Wittelsbacher Schloss Luftikus - Akrobatik in schwindelnder Höhe Schloss am Vertikaltuch (SV Ottmaring) 20.30 Uhr Hafnergarten Augsburger Patrizier - Tanz und Geschichte 20.30 Uhr Stemmerhof Offene Bühne der Musikergilde (Überraschungsauftritte) 20.30 Uhr Bahnhofstraße Kammerchor Friedberg und Apotheker Dr. Proeller: Don Pröllanni 20.30 Uhr Marienplatz TSV Friedberg: Saltatio Jumpinissimo 21 Uhr Hafnergarten Cantus Frauenchor 21 Uhr Kirchplatz TSV Friedberg: Gaukler 21 Uhr Pfarrzentrum Gesangsgruppe Vielklang 21 Uhr Eisenberg Präsentation Bogenschützenclub Friedberg anschl. Bogenschießen für Jedermann 21.30 Uhr Marienplatz Stadtkapelle Friedberg 21.30 Uhr Hafnergarten Tänze des Historischen Fahrenden Volkes 21.45 Uhr Marienplatz Historische Stadtwache Friedberg: Bäckertaufe 22 Uhr Stadtpfarrkirche St. Jakob Musikalisches Nachtgebet 22.15 Uhr Marienplatz Lumina Moringa Feuerzauber TV Mering 22.30 Uhr Jungbräustraße 15 Apothekers Romeo und Julia

Samstag, 8. Juli 2023

Uhrzeit Wo? Was? 15 Uhr Kirche St. Jakob Kirchenführung für Kinder 16 Uhr Schlossbrücke Führung zur Friedberger Zeit 18 Uhr Bennomühle, Achstr. 35 Mühlenführung mit Müllermeister Ziegenaus Ab 16 Uhr Festzone Cordonisten, Duosolemio, Der Musicus, Lechstädter Taschenspieler, Duo Minnemar, (Alt-)Stadtstreicher 16 Uhr Stemmerhof Klingende Musikwerkstatt - Instrumentenbau und Musikalisches für Kinder (bis 18.00) 16.30 Uhr Stemmerhof Kinder der Friedberger Schule für Musik (bis 17.30) 18 Uhr Pfarrstraße Vorführung Fischereiverein: Räucherfische filetieren (bis 22.00) 19 und 21 Uhr Festzone Historische Stadtwache: Schandkarren Ab 20.30 Uhr Festzone Nachtwächter 16 Uhr Marienbrunnen B-Orchester Jugendkapelle Friedberg 16 Uhr Hafnergarten Kasper aus der Truhe: Handpuppentheater 16 Uhr Kirchplatz TSV Friedberg : Sportakrobatik 16 Uhr Bahnhofstraße Tanz auf den Saiten: Junge Talente des Gitarrenstudios Friedberg spielen Tanzmusik zur Friedberger Zeit (Isabella Selder und Santiago Molina) 16 Uhr Ludwigstraße Bienenflugwettbewerb bei den Friedberger Imkern 16.30 Uhr Hafnergarten TSV Friedberg : Gaukler 16.30 Uhr Pfarrzentrum Lazzatori fantastici: Theatergruppe Staatl. Gymnasium Friedberg „Szenen aus Commedia dell`Arte“ 16.30 Uhr Bahnhofstraße Les Sauteriaux: Tänze aus der Partnerstadt 16.30 Uhr Marienplatz TSV Friedberg : Bandolo graziosus 16.30 Uhr Vor dem Rathaus TSV Friedberg , Trampolin: Spectaculum 17 Uhr Hafnergarten Kasper aus der Truhe: Handpuppentheater 17 Uhr Cafe Divano Märchen für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene erzählt von Theresia Kreppold und Isabell Brandner 17 Uhr Bahnhofstraße Les Danseuses Anciennes: Historische Tänze 17 Uhr Marienplatz TSV Friedberg : Gaukler 17.30 Uhr Hafnergarten Tänze des Historischen Fahrendes Volkes 17.30 Uhr Pfarrzentrum Kreuz- und Quer: Marktmusik 17.30 Uhr Kirchplatz Les Sauteriaux: Tänze aus der Partnerstadt 17.30 Uhr Eisenberg Präsentation Bogenschützenclub Friedberg anschl. Bogenschießen für Jedermann 17.30 Uhr Bahnhofstraße Lazzatori fantastici: Theatergruppe Staatl. Gymnasium Friedberg „Szenen aus Commedia dell`Arte“ 17.30 Uhr Marienplatz TSV Friedberg : Saltatio Skippolinissimo 17.30 Uhr Wittelsbacher Schloss Luftikus - Akrobatik in schwindelnder Höhe am Vertikaltuch (SV Ottmaring) 18 Uhr Hafnergarten Les Danseuses Anciennes: Historische Tänze 18 Uhr Kirchplatz TSV Friedberg: Gaukler 18 Uhr Cafe Divano Märchen für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene erzählt von Theresia Kreppold und Isabell Brandner 18 Uhr Bahnhofstraße Augusta Historica: Barocktänze 18 Uhr Marienplatz TSV Friedberg: Saltatio Jumpinissimo 18 Uhr Bauernbräustraße Freche Lieder mit den Kräuterweibern 18 Uhr Wittelsbacher Schloss Tanzgruppe Barroco: Höfische Tänze aus der Barockzeit 18.30 Uhr Hafnergarten TSV Friedberg : Gaukler 18.30 Uhr Ludwigstraße Anschiebewettbewerb am Karussell mit Jugendkapelle 18.30 Uhr Marienplatz TSV Friedberg: Sportakrobatik 18.30 Uhr Wittelsbacher Schloss Großer Saal: Konzert Klassikensemble Friedberg 19 Uhr Hafnergarten Theatergruppe Ottmaring: „Der gestohlene Hahn“ 19 Uhr Kirchplatz Tänze des Historischen Fahrenden Volkes 19 Uhr Cafe Divano Märchen für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene erzählt von Theresia Kreppold und Isabell Brandner 19 Uhr Stemmerhof Anton Oberfrank: Beflügelte Verse aus Friedberg, Teil 1 19 Uhr Marienplatz Les Danseuses Anciennes: Historische Tänze 19 Uhr Wittelsbacher Schloss Augsburger Patrizier - Tanz und Geschichte 19.15 Uhr Bahnhofstraße Kammerchor Friedberg und Apotheker Dr. Proeller: Der Zauberlehrling 19.30 Uhr Hafnergarten Stadtkapelle Friedberg 19.30 Uhr Kirchplatz TSV Friedberg: Sportakrobatik 19.30 Uhr Pfarrzentrum Vokalensemble Audite Gentes 19.30 Uhr Stemmerhof Musikalisches Spektakel der Musikergilde 19.30 Uhr Marienplatz TSV Friedberg: Bandolo graziosus 19.30 Uhr Wittelsbacher Schloss Luftikus - Akrobatik in schwindelnder Höhe am Vertikaltuch (SV Ottmaring) 19.45 Uhr Marienplatz Historische Stadtwache Friedberg: Bäckertaufe 20 Uhr Hafnergarten TSV Friedberg: Gaukler 20 Uhr Kirchplatz Augusta Historica: Barocktänze 20 Uhr Eisenberg Präsentation Bogenschützenclub Friedberg anschl. Bogenschießen für Jedermann 20 Uhr Stemmerhof Offene Bühne der Musikergilde (Überraschungsauftritte) 20 Uhr Bahnhofstraße Kammerchor Friedberg und Apotheker Dr. Proeller: Don Pröllanni 20 Uhr Wittelsbacher Schloss Tanzgruppe Barroco: Höfische Tänze aus der Barockzeit 20.15 Uhr Marienplatz TSV Friedberg : Saltatio Jumpinissimo 20.30 Uhr Pfarrzentrum Stadtkapelle Friedberg 20.30 Uhr Stemmerhof Offene Bühne der Musikergilde (Überraschungsauftritte) 20.30 Uhr Bahnhofstraße Theatergruppe Ottmaring: „Der gestohlene Hahn“ 20.30 Uhr Marienplatz TSV Friedberg: Saltatio Skippolinissimo 20.30 Uhr Wittelsbacher Schloss Großer Saal: Konzert Klassikensemble Friedberg 21 Uhr Hafnergarten Vokalensemble Audite Gentes 21 Uhr Bahnhofstraße TSV Friedberg: Gaukler 21 Uhr Marienplatz Tänze des Historischen Fahrenden Volkes 21.45 Uhr Marienplatz Historische Stadtwache Friedberg: Bäckertaufe 22 Uhr Kirchplatz TSV Friedberg: Gaukler 22 Uhr Stadtpfarrkirche St. Jakob Musikalisches Nachtgebet 22.15 Uhr Marienplatz Lumina Moringa Feuerzauber TV Mering 22.30 Uhr Jungbräustraße 15 Apothekers Romeo und Julia

Sonntag, 9. Juli 2023

Uhrzeit Wo? Was? 10 Uhr Stadtpfarrkirche St. Jakob Festgottesdienst Dinzeltag mit Einzug der Handwerker und Weihe der neuen Zunftstangen Hauptzelebrant: P. Steffen Brühl SAC, Stadtpfarrer Kirchenmusik: Spatzenmesse von W. A. Mozart mit dem Kirchenchor St. Jakob, dem Collegium Musicum und Solisten 11.30 Uhr Schlossbrücke Führung zur Friedberger Zeit 11.30 Uhr Festzone Friedberger Blechbläser, Der Musicus, Gesangsgruppe Cantabibe, Cordonisten, Lechstädter Taschenspieler, Duo Minnemar, (Alt-)Stadtstreicher, Bergschuster Spielleute, Friedberger Lechrainmusikanten 14 Uhr Stemmerhof Klingende Musikwerkstatt - Instrumentenbau und Musikalisches für Kinder (bis 18.00) 16.30 Uhr Stemmerhof Kinder der Friedberger Schule für Musik (bis 17.30) 18 und 20.30 Uhr Festzone Historische Stadtwache: Schandkarren 18 Uhr Pfarrstraße Vorführung Fischereiverein: „Fliegenbinden“ (bis 22.00) 18.30 Uhr Bauernbräustraße Vorführung Gastwirt Zum Roten Pony: Handwerkliche Herstellung von Bier Ab 20 Uhr Festzone Nachtwächter

Das ausführliche Programm der übrigen Festtage finden Sie auf der offiziellen Website des Veranstalters im PDF-Format. Für den letzten Tag der Friedberger Zeit 2023 sind noch diese Höhepunkte angekündigt:

Sonntag 16. Juli

10.00 Uhr - Festgottesdienst in St. Jakob mit "Herzog Georg Semmelspende"

mit "Herzog Georg Semmelspende" 15.00 Uhr - Historischer Pilgerzug von St. Jakob nach Herrgottsruh

nach Herrgottsruh 22.00 Uhr - Fackelzug durch die Festzone und Schlussfeier am Marienplatz

Öffnungszeiten der Friedberger Zeit 2023

Das gesamte Fest erstreckt sich über eine Dauer von zehn Tagen, jeweils mit täglich unterschiedlichen Öffnungszeiten. Hier sind sie im Überblick:

Tag Öffnungszeiten Freitag, 7. Juli 2023 18 – 1 Uhr Samstag , 8. Juli 2023 16 – 1 Uhr Sonntag , 9. Juli 2023 14 – 24 Uhr Montag, 10. Juli 2023 18 – 24 Uhr Dienstag, 11. Juli 2023 18 – 24 Uhr Mittwoch, 12. Juli 2023 18 – 24 Uhr Donnerstag, 13. Juli 2023 18 – 24 Uhr Freitag, 14. Juli 2023 18 – 1 Uhr Samstag , 15. Juli 2023 16 – 1 Uhr Sonntag , 16. Juli 2023 14 - 24 Uhr

An den Sonntagen starten die Wirte bereits um 12 Uhr mit der Bewirtung, auch wenn 14 Uhr als offizielle Festzeit angegeben ist.

Eintrittspreise für die Friedberger Zeit 2023

Der Eintrittspreis für die Friedberger Zeit heißt laut Veranstaltungs-Flyer ganz offiziell "Festobulus" (auf der Website des Veranstalters taucht auch die Schreibweise "Obolus" auf. Wir halten uns da raus). Hier gibt es verschiedene Abstufungen:

10-Tagesobulus: 10 Euro (gültig für die gesamte Dauer des Fests)

Tagesobulus: 5 Euro

Kinder bis 12 Jahre: frei

Historisch gekleidete Bürgerinnen und Bürger im Gewand der Friedberger Zeit (kein Mittelalter, keine Verkleidungen in den geistlichen Stand, keine Tracht u.ä.) bezahlen laut Veranstalter keinen Eintritt. Hunde sind auf dem Festgelände übrigens erlaubt.

Der 10-Tagesobulus kann seit dem 2. Mai 2023 im Bürgerbüro im Friedberger Rathaus erworben werden.

Straßensperrungen für das Friedberger Altstadtfest 2023

Am Wochenende 24./25. Juni begannen die Arbeiten am Marienplatz. In der Bauernbräustraße startete der Aufbau am 26. Juni, zwei Tage später dann in der Jungbräustraße. Am 29. Juni war ab 6 Uhr die Bahnhofstraße dran.

Die oberirdischen Parkplätze in der Innenstadt sind wegen der Einschränkungen und Behinderungen ab Freitag, 23. Juni, bis zum 29. Juli als Bürgerservice kostenfrei. Anstelle des Parkscheins ist nur eine Parkscheibe im Fahrzeug auszulegen.

In den Garagen Ost und West ist das Parken in den unteren Ebenen in der Zeit vom 23. Juni bis 29. Juli nur mit Parkausweis (Garagen- bzw. Anwohnerausweis) möglich.

Ludwigstraße in Friedberg ab 30. Juni für den Durchgangsverkehr gesperrt

Am Freitag, 30. Juni, begann der Aufbau um 6 Uhr in der Ludwigstraße, dann wurde der Festbereich zur Fußgängerzone. Die Zufahrt bis zum Festbeginn ist seitdem nur noch für Anlieger und den Lieferverkehr mit Behinderungen möglich.

Während des Altstadtfestes ist die Zufahrt für Bewohner und Lieferverkehr auf folgende Zeiten beschränkt:

Montag bis Freitag: 7 bis 17 Uhr.

Samstag : 7 bis 15 Uhr.

: 7 bis 15 Uhr. Sonntag : 7 bis 11 Uhr.

Wer außerhalb dieser Zeiten die Festzone befahren muss (insbesondere Bewohnerinnen, Betriebsangehörige, Lieferanten) benötigen eine schriftliche Ausnahmegenehmigung der Straßenverkehrsbehörde. Diese ist erreichbar im Verwaltungsgebäude Marienplatz 5, Erdgeschoss, Zimmer 07, Infotelefon 0921/6002-113 und -112. Zufahrtsgenehmigungen können dort persönlich oder online beantragt werden.

Friedberger Wochenmarkt auf dem Volksfestplatz

Am Freitag, 23. Juni, war das letzte Mal Wochenmarkt auf dem Marienplatz. In der Zeit vom 30. Juni bis einschließlich 21. Juli findet der Wochenmarkt auf dem Volksfestplatz zu den üblichen Zeiten statt. Am Freitag, 28. Juli, ist der Wochenmarkt wieder an seiner üblichen Stelle auf dem Marienplatz zu finden.