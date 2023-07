Tomaten, Sombreros, Veganer: Wie streng geht es beim Altstadtfest zu?

Plus Gabriele und Hubert Raab sind seit den Anfängen historische Berater beim Altstadtfest. Ein Gespräch über skurrile Festbesucher – und was sie nicht gerne sehen.

Frau und Herr Raab, habe die Ehre! Seit 1988 feiert Friedberg alle drei Jahre das Altstadtfest. Im Gegensatz zu anderen Historienfesten geht es dabei aber nicht ums Mittelalter. Warum eigentlich?



Hubert Raab: Diese Idee gab es ganz am Anfang tatsächlich. Aber da haben wir direkt gesagt: Das kann man nicht machen. Das Stadtbild ist nämlich nach der vollständigen Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg geprägt von Häusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Zudem war damals unsere Stadt von Uhrmachern bevölkert, die das Aushängeschild waren. Daher kommt auch der Name des Fests: Friedberger Zeit.

Ganz wichtig ist bei der Zeit die richtige Gewandung. Was trug man denn im 18. Jahrhundert in Friedberg?



Gabriele Raab: Die Frauen trugen meist Rock und ein Mieder mit Stecker sowie eine Schoßjacke. Es gibt auch Magdgewänder. Das Wichtigste sind aber die Hauben. Damals sind die Menschen sogar mit der Kopfbedeckung zu Bett gegangen.