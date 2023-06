Friedbergs Partnerstädte

An Jubiläen bringen Friedberger Bier nach Völs – und einen Ofen

Das 60. Jubiläum der Partnerschaft mit Völs am Schlern wurde in Friedberg gefeiert.

Plus Die Verbindung zwischen Völs und Friedberg geht ins 18. Jahrhundert zurück. Beide verbindet die Uhrmacherei. An der Pünktlichkeit scheiden sich aber die Geister.

Von Bill Titze

Als sich dieser Völser Uhrmacher vor 237 Jahren auf den Weg in Richtung Norden machte, dürfte er kaum gedacht haben, dass er mit seinem Weg eine echte Tradition stiften sollte. Als Uhrmacher machte er sich (natürlich) auf den Weg nach Friedberg, ein Mekka dieses Handwerks in jener Zeit. Dort heiratete er. Und in gewisser Weise ist sein früherer Heimatort heute auch mit Friedberg verheiratet. Seit 1959 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Völs am Schlern und Friedberg, sie ist die älteste der Stadt. Dabei war es eigentlich nur ein Zufall, dass man zusammenkam.

Reinhard Pachner weiß es mehr oder weniger aus erster Hand. Der heutige Vorsitzende des Partnerschaftskomitees war nämlich als Jugendlicher dabei, als es hieß: Eine Südtiroler Kapelle kommt nach Friedberg, um dort zu spielen. "Das war damals etwas ganz Besonderes", erzählt der heute 79-Jährige. Nur, dass es doch etwas anders kam als gedacht. Denn ursprünglich war kein Auftritt der Völser Kapelle geplant, sondern der einer anderer Formation. Aber weil diese absagte, kamen eben die Völser. "Ich bin damals mit dem Rad von Derching nach Friedberg gefahren, um sie zu hören", erinnert sich Pachner.

