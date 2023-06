Friedbergs Partnerstädte

"Liebe auf den ersten Blick" - mit einem Felsblock als Ehesymbol

Plus Das erste Kennenlernen zwischen Friedberg in Bayern und Friedberg in der Steiermark fand auf einem Sportplatz statt. Ein Treffen ist in besonderer Erinnerung geblieben.

Von Bill Titze

Fußball verbindet Völker, so heißt es. Dass es dafür keine Weltmeisterschaft braucht, beweist die Geschichte der Städtepartnerschaft zwischen Friedberg im Wittelsbacher Land und Friedberg/Steiermark. Die begann nämlich vor über 50 Jahren mit einem Fußballturnier. Heute geht die Freundschaft weit über Fußball hinaus. Wobei Freundschaft vielleicht gar nicht der richtige Begriff ist.

"Es war Liebe auf den ersten Blick", erklärt der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Andreas Paul nämlich. Der 42-Jährige hat es damals zwar nicht selbst erlebt, aber aus vielen Erzählungen weiß er, wie schnell es damals ernst wurde zwischen den beiden Orten. Von Schüchternheit war da von Anfang an überhaupt keine Spur. 1966 luden Friedberger Vereine ihre Namensvetter aus Hessen und der Steiermark zum Fußballturnier "Viermal Friedberg" ein. Während es bei den Hessen nicht über einen Flirt hinausging, waren sowohl die steirischen Friedberger als auch die bayerischen sofort Feuer und Flamme.

