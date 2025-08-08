Icon Menü
Friedensfest in Augsburg: Friedberg bietet Verkaufsaktionen in der Innenstadt

Friedberg

Augsburger Friedensfest erfasst auch die Friedberger Innenstadt

Chillige Liegstühle und mehr Aktionen sind in der Friedberger Innenstadt zum Augsburger Friedensfest geboten.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Buntes Programm in der Innenstadt.
    Buntes Programm in der Innenstadt. Foto: Michael Probst

    Dass der 8. August nur in der großen Nachbarstadt Augsburg ein arbeitsfreier Tag ist, nutzte Friedberg auch dieses Jahr und bot in der Innenstadt ein buntes Programm an: Stände verschiedenster Art fanden sich am Rand der Ludwigstraße, besonders spektakulär: Ein Kran ermöglichte Bierkisten-Klettern. Schöne Liegestühle mit dem auf das Datum anspielenden Schriftzug „AchterAchter“ luden bei schönstem Sonnenschein zum Verweilen ein.

