Augsburger Friedensfest erfasst auch die Friedberger Innenstadt

Dass der 8. August nur in der großen Nachbarstadt Augsburg ein arbeitsfreier Tag ist, nutzte Friedberg auch dieses Jahr und bot in der Innenstadt ein buntes Programm an: Stände verschiedenster Art fanden sich am Rand der Ludwigstraße, besonders spektakulär: Ein Kran ermöglichte Bierkisten-Klettern. Schöne Liegestühle mit dem auf das Datum anspielenden Schriftzug „AchterAchter“ luden bei schönstem Sonnenschein zum Verweilen ein.

