Musikverein Merching rollt den roten Teppich aus

Es ist wieder soweit: Der Musikverein Merching lädt zum Frühjahrskonzert 2025 ein. Unter dem Motto „Stars&Sternchen“ verwandeln die Musikerinnen und Musiker die Mehrzweckhalle Merching am Samstag, 12. April, ab 19.30 Uhr in einen klangvollen Sternenhimmel.

Mit einem abwechslungsreichen Programm verspricht der Musikverein Merching einen Abend voller Gänsehautmomente und großartiger Unterhaltung. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich auf packende Abenteuerstimmung, imposante, majestätische Klänge sowie gefühlvolle Melodien freuen, die mal mitreißend, mal emotional, aber stets faszinierend sind.

In den vergangenen Wochen bereiteten sich die Musikerinnen und Musiker intensiv auf das Frühjahrskonzert vor. Mit zwei zusätzlichen Probentagen, von denen einer in der Mehrzweckhalle Merching stattfand, konnten sie sich perfekt auf die akustischen Gegebenheiten am Veranstaltungsort einstellen und den letzten Schliff an ihrem Programm vornehmen.

Franziska Beyerlein ist seit 2019 Dirigentin in Merching

Die musikalische Leitung liegt in den talentierten Händen von Franziska Beyerlein, der jungen, ambitionierten Dirigentin des Musikvereins Merching. Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2019 führt sie die Blaskapelle mit großer Einsatzbereitschaft und entwickelt deren klangliche Vielfalt stetig weiter. Im vergangenen Jahr schloss sie ihre musikalische Ausbildung zur staatlich anerkannten Dirigentin erfolgreich ab. Neben ihrer Arbeit mit dem Blasorchester engagiert sie sich mit Leidenschaft in der Nachwuchsarbeit im Bereich der elementaren Musikpädagogik und zeigt dabei ihre vielseitigen musikalischen Fähigkeiten.

Der Musikverein Merching, mit seiner ersten Vorsitzenden Hannah Hintersberger, freut sich darauf, zahlreiche Gäste zum traditionellen Frühjahrskonzert in der Mehrzweckhalle Merching willkommen zu heißen und mit ihnen einen besonderen musikalischen Abend zu verbringen. Für das leibliche Wohl ist mit Getränken und einem kleinen Imbiss gesorgt. Der Eintritt zum Konzert ist wie immer frei. Spenden zur Unterstützung der Vereinsarbeit werden jedoch gerne entgegengenommen. (AZ)