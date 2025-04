Buntes Treiben auf dem Judikamarkt in Friedberg

Ein bunt gemischtes Sortiment präsentierten die Stände entlang der Marktzone am Sonntag von 10 bis 18 Uhr beim Judikamarkt in Friedberg. Auch Kerstin Neumaier-Steber war mit ihrer Nähstube vor dem Rathaus zu finden. Neben Kinderbekleidung, Mützen, Halstüchern, Taschen und Beuteln war eine Seite ihres Standes mit Altstadtgewändern dekoriert. Weil es nicht mehr so lange hin ist zur Friedberger Zeit, sei das Interesse daran groß. Man müsse sich also beeilen, wenn man von der Schneiderin noch ein Gewand haben will.

Die Marktstraße wurde aber auch zur Schlemmermeile, das umfangreiche Angebot an Gastronomie, Konditoreien und Backwaren versüßte den Einkaufsbummel. Viele Einzelhändler öffneten dazu von 12 bis 17 Uhr ihre Türen. Die meisten waren zufrieden mit dem Umsatz, weil viele Leute aufgrund des eisigen Windes gerne in die Geschäfte gingen. Außerdem war die Marktzone wunderschön geschmückt mit Blumeninseln mit gelben Narzissen und niedlichen Holz-Hasen. Schon am Vormittag war in der Ludwigstraße richtig viel los. Aber auch die Cafés und Restaurants waren gut besucht. In der Sonne war es etwas wärmer und das lud förmlich dazu ein, es sich gemütlich zu machen. Und beim Eiscafé Tutti Frutti in der Ludwigstraße nahmen viele das Angebot wahr und probierten ein Stück von der „Dubaitorte“.

Beim Marktsonntag in Friedberg dreht sich alles um Ostern

Parallel zu den Marktsonntagen sind die ausgezeichneten Themenfeste des Aktiv-Rings Friedberg mittlerweile Tradition. Diesmal hat der Aktiv-Ring mit dem Judikamarkt die Marktbesucher mit vielen bunten Aktionen rund um Ostern begleitet. So hielten zwei in Osterhasen verkleidete Frauen süße und gesunde Überraschungen in ihren Körbchen bereit und verschenkten sie an die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher in der Marktzone. Mit den liebenswerten Osterhasen gab es noch eine weitere nette Aktion vor dem Fotostudio Hatzold. Mit ihnen konnte man sich in einer frühlingshaften Kulisse zu jeder halben Stunde fotografieren lassen und das Polaroid-Bild als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Beim Fotostudio Hatzold entstanden frühlingshafte Fotomotive und das Polaroid-Bild konnte man gleich mit nach Hause nehmen. Foto: Sabine Roth

Für Unterhaltung sorgten die Kinder der Kunstschule Friedberg mit ihren coolen Moves zu moderner Musik. Mit viel kreativem Freiraum für Tanzstile lernen sie im Rahmen von Tanzworkshops, sich dazu zu bewegen. Sulamith Maier führt die Kunstschule seit dem Tod ihrer Mutter Rose Maier Haid mit frischen Ideen weiter und ist stolz auf ihre Kinder, die hier zeigen, was sie in ihrer Theaterwerkstatt lernen. Alles wird in eigener Regie erfühlt, erdacht und erbracht. Von April bis Juli 2025 steht so einiges auf ihrem Programm, das sie an die Besucher fleißig verteilt hat.

Die Kinder der Theaterwerkstatt der Friedberger Kunstschule zeigten ihr tänzerisches Können. Foto: Sabine Roth

Besondere Aktion der Fahrschule Graf beim Marktsonntag

Am Stand des Aktivrings konnte man sich gleich das neue Friedberger Azubi-Heft mitnehmen. „Es spiegelt das Potential unserer heimischen Wirtschaft sehr gut wider und zeigt die bunte Vielfalt an lokalen Ausbildungsbetrieben“, sagt Renate Mayer, die Geschäftsführerin des Aktiv-Rings. Weil die Fahrschule Graf dieses Jahr 20 Jahre feiert und in Augsburg schon seit 60 Jahren besteht und somit zu einer der ältesten Fahrschulen Bayerns zählt, hat Inhaber Denis Graf den Marktsonntag zum Feiern dieses Jubiläums genutzt. Es gab ein Verkehrsquiz sowie die Möglichkeit, mit einem Fahrsimulator zu fahren. Alles verpackt in einem schönen Rahmen nach dem Motto „Fit im Straßenverkehr“. Man konnte dort auch gleich einen kostenlosen Seh- und Hörtest machen. „Gerade ältere Semester wollten wir damit auf das Thema Sicherheit im Straßenverkehr sensibilisieren“, sagt Denis Graf.

Renate Mayer ist sehr zufrieden mit der Resonanz. Es kamen viele auswärtige Besucher und vor allem Familien in die Innenstadt, die den Sonntag für einen Bummel genutzt haben, wie das Ehepaar Sabine und Markus Kraus aus Augsburg. „Es ist ein kuscheliger und gemütlicher Markt, zu dem wir immer gerne rüber in die Nachbarstadt kommen. Wir kaufen immer etwas ein – diesmal wieder Socken – und treffen viele Bekannte.“ Auch Bürgermeister Roland Eichmann nutzte die Gelegenheit und kam mit seiner Familie zum Markt. Wer noch Zeit hatte, konnte ins Friedberger Schloss gehen und das Kinderquiz mitmachen. Wer es versäumt hat: Am Ostersamstag, -sonntag und -montag gibt es erneut die Gelegenheit dazu. Am Karfreitag ist das Museum dagegen geschlossen.