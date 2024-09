Angetrunkener Fahrradfahrer stürzt und bricht sich die Halswirbelsäule

Am vergangenen Freitag ist ein 51-jähriger Fahrradfahrer in Fürstenfeldbruck gestürzt und hat sich schwer verletzt. Laut Polizei soll er gegen 23.20 Uhr auf dem Heimweg von einer Gaststätte in der Heimstättenstraße zu stark gebremst haben. Infolgedessen fiel er über den Lenker und stürzte ohne Fremdeinwirkung über den Lenker.

Dabei kam er so unglücklich auf, dass er sich die Halswirbelsäule brach und eine stark blutende Kopfplatzwunde zuzog. Er musste von einem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach einem Test wurde bei dem Fürstenfeldbrucker ein Alkoholwert von 0,9 Promille festgestellt. (AZ)