Drei Verletzte in Linienbus: Fahrer muss plötzlich stark abbremsen

Drei Passagiere eines Linienbusses wurden am Mittwochabend in Fürstenfeldbruck verletzt. Gegen 18.30 Uhr musste der 59-jährige Fahrer des Linienbusses laut Polizei in der Konrad-Adenauer-Straße stark bremsen, da kurz vor ihm ein Toyota vom Fahrbahnrand anfuhr.

Bei dem Bremsmanöver verletzten sich drei Frauen im Alter von 34, 39 und 48 Jahren leicht. Gegen den 45-jährigen Pkw-Fahrer aus Fürstenfeldbruck wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)