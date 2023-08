Exhibitionist belästigt 22-Jährige - Polizei sucht Täter

Auf offener Straße beobachtet ein Mann in Fürstenfeldbruck eine junge Frau und befriedigt sich. Zeugen verständigen die Polizei. Vom Täter fehlt jede Spur.

Ein Exhibitionist hat am Freitag eine 22-Jährige in Fürstenfeldbruck belästigt. Die junge Frau bemerkte gegen 22 Uhr in der Martin-Luther-Straße einen Mann, der sich befriedigte und dabei die Geschädigte ansah. Diese konnte einen Pkw-Fahrer anhalten, der mit einer weiteren hinzukommenden Passantin die Polizei alarmierte.

Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 45-50 Jahre alt, Haarkranz mit grauen Haaren, bekleidet mit dunklem T-Shirt und dunkelblauer Dreiviertel-Jeans. Die Polizei Fürstenfeldbruck bittet unter der Telefonnummer 08141/6120 um Hinweise. Der Autofahrer und die dazugekommene Passantin werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (AZ)