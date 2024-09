Messerangriff: Mann bedroht und attackiert 33-Jährigen und flüchtet

Am Samstagnachmittag hat ein junger Mann in Fürstenfeldbruck einen anderen mit einem Messer bedroht und verletzt. Laut Polizei kam es zu dem Vorfall gegen 17 Uhr in der Hauptstraße. Die Beamten konnten den Angreifer trotz Fluchtversuch festnehmen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand traf ein 21-Jähriger aus Karlsfeld zufällig auf einen 33-jährigen Emmeringer, bedrohte diesen mit einem Messer und führte mehrere Stichbewegungen in Richtung des 33-Jährigen aus. Der Angegriffene wurde dabei oberflächlich am Oberkörper und an der Hand verletzt. Unbeteiligte versuchten, den Angreifer von seinem Opfer wegzuziehen und konnten so weitere Angriffe verhindern.

Verfolgungsjagd mit Polizei: Angreifer flüchtet nach Messerattacke

Bei Eintreffen der ersten Polizei-Streifen flüchtete der mutmaßliche Täter. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den Angreifer festnehmen, wobei er sich gewaltsam gegen die Festnahme wehrte. Das etwa 20 cm lange Messer hatte der Tatverdächtige zuvor weggeworfen, die Einsatzkräfte konnten es jedoch sicherstellen. Der 21-Jährige wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wird gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Bei dem Einsatz unterstützten Kräfte der benachbarten PI Germering die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck. (AZ)