Pkw fährt zwölfjährigen Radfahrer an und flüchtet

Ein unbekannter Pkw-Fahrer begeht Fahrerflucht, nachdem er einen Zwölfjährigen mit seinem Fahrrad zu Fall gebracht hat. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein zwölfjähriger Junge wurde am Montagnachmittag in Fürstenfeldbruck von einem Pkw angefahren, als er mit seinem Fahrrad einen Fußgängerüberweg nutzte. Laut Polizei ereignete sich der Unfall um 15.35 Uhr in der Heimstättenstraße vor einem großen Supermarkt. Der Schüler wollte mit seinem Fahrrad über den Zebrastreifen die Straße queren. Als er schon fast die andere Straßenseite erreicht hatte, kam von rechts ein Pkw angefahren und touchierte seinen Fahrradlenker. Dadurch verlor der Zwölfjährige die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden.

Der Schüler zog er sich Prellungen und Abschürfungen zu. Der Pkw-Fahrer flüchtete in Richtung Innenstadt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 081416120 bei der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck zu melden.