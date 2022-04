Schockanrufe: Opfer verlieren hohe Summen durch dreiste Betrugsmasche

Im Großraum Fürstenfeldbruck ist derzeit Vorsicht vor einer Betrugsmasche geboten. Zwei Frauen verlieren durch zwielichtige Anrufe einen fünfstelligen Betrag.

Am vergangenen Montag wurden in der Region Fürstenfeldbruck zahlreiche Bürgerinnen und Bürger telefonisch durch Betrügerinnen oder Betrüger kontaktiert. Elf Fälle wurden der Polizei gemeldet. Zwei Frauen aus den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Landsberg am Lech fielen auf die Betrugsmasche herein und verloren so laut Polizei einen insgesamt fünfstelligen Betrag.

Die Betrügerinnen oder Betrüger arbeiten mit unterschiedlichen und teilweise haarsträubenden Geschichten, um die Opfer dazu zu bringen, ihnen Geld zu überweisen. Bei einer 65-jährigen Frau aus Olching wurde behauptet, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Eine Haft könne nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden. Dem Betrüger, der sich als Polizeibeamter ausgab, glaubte sie und überreichte anschließend einem angeblichen Amtsboten Geld und Schmuck in fünfstelliger Höhe.

Schockanrufe: Bankangestellte verhindert Betrug

Eine 60-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg am Lech wurde von einem Betrüger getäuscht, der sich am Telefon als ihr Sohn ausgab. Dieser verlangte Geld für Möbel. Da auch die 60-Jährige den Betrug zunächst nicht bemerkt hatte, überwies sie dem Betrüger einen vierstelligen Betrag.

Ein weiterer, fünfstelliger Verlust konnte in Dachau verhindert werden. Ein älteres Ehepaar wollte am Montagvormittag Geld abheben, um eine Kaution für ihre Tochter zu bezahlen, die angeblich an einem schweren Unfall beteiligt war. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin wurde stutzig und informierte die Polizei, nachdem sie die beiden Geschädigten über die Betrugsmasche aufgeklärt hatte. (AZ)