Fürstenfeldbruck

24.10.2022

Silvesterrakete in Hand gezündet: Zwei 16-Jährige schwer verletzt

Zwei Jugendliche zünden in Fürstenfeldbruck Feuerwerkskörper ab. Am späten Abend werden sie schwer verletzt in Münchner und Augsburger Kliniken gebracht.

Es war wohl jugendlicher Leichtsinn, der am Freitagabend in Fürstenfeldbruck zu einem Unfall führte. Gegen 21.40 Uhr entzündeten zwei 16-Jährige mit ihren Freunden auf einem Spielplatz in der Tulpenstraße Silvesterraketen. Zuerst schossen sie erfolgreich zwei Raketen in eine Wiese. Dann kamen die Jugendlichen laut Polizei auf die Idee, den Sprengkörper einer Rakete auszubauen und ihn direkt in der Hand zu zünden. Bei der anschließenden Explosion erlitten die beiden 16-Jährigen schwere Verletzungen an Händen und im Gesicht. Beide wurden schwer verletzt in Kliniken nach München und Augsburg gebracht. (AZ)

