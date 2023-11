Überfall verhindert: 18-Jähriger schlägt Gewalttäter in die Flucht

Drei Unbekannte versuchen in Fürstenfeldbruck einen 18-Jährigen auszurauben. Der junge Mann schlägt zurück und vertreibt so die Täter. Die Kripo ermittelt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben drei unbekannte Täter im Park in Fürstenfeldbruck versucht, einen 18-Jährigen auszurauben. Laut Polizei sollen dem Jugendlichen gegen 1.35 Uhr beim Durchqueren des Parks drei schwarz gekleidete und mit Gesichtsmasken vermummte Männer entgegengekommen sein. Einer der Männer soll Geld gefordert und ihm einen Schlag in den Bauch versetzt haben. Ein zweiter Täter soll zeitgleich ein Messer gezogen haben.

Der 18-Jährige schlug daraufhin seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Nach der Gegenwehr des Geschädigten flüchteten die drei Männer ohne Beute in Richtung Weiher. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Telefon 08141/612-0 zu melden. (AZ)