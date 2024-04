Unbekannte brechen nachts in Gaststätte des SC Fürstenfeldbruck ein

Unbekannte brechen in die Vereinsgaststätte des SC Fürstenfeldbruck ein und nehmen neben Bargeld auch Wertgegenstände mit. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in die Gaststätte des SC Fürstenfeldbruck ein. Die Täter entwendeten Bargeld und diverse Gegenstände. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf ca. 1200 Euro. Bei sachdienlichen Hinweisen wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter der Telefon 08141/6120 gebeten. (AZ)