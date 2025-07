Freie Wähler sehen Zeitplan der Fusion von AVV und MVV kritisch

Die Freien Wähler der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg sehen im geplanten Anschluss des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) an den Münchner Verkehrsverbund (MVV) grundsätzlich Potenzial – fordern aber vor einer Entscheidung mehr Klarheit über die finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen. Am 28. Juli wird die Fusion im Kreistag von Aichach-Friedberg diskutiert.

Kritik der FW Aichach-Friedberg gibt es insbesondere am Zeitplan. Der Kreisvorsitzende Marc Sturm sieht die geplante Umsetzung zum 1. Januar 2027 kritisch: „Wir sprechen über ein Projekt, bei dem noch viele Fragen offen sind – etwa zur Kostenverteilung, zur Einnahmenaufteilung oder zur künftigen Rolle des Standorts Augsburg. Gleichzeitig sollen jetzt bereits 950.000 Euro für die Vertriebsumstellung freigegeben werden.“ Sturm stellt infrage, ob dieser Zeitdruck nötig sei.

Welche Vorteile hat die Fusion von AVV und MVV für Pendler?

Auch Erich Nagl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Aichach-Friedberg, mahnt zur Sorgfalt: „Wir geben mit dem AVV einen funktionierenden, gewachsenen Verbund auf. Wenn wir dafür nur ein sehr kleiner Teil im MVV werden, dann müssen wir wenigstens wissen, was wir konkret gewinnen – und was es uns kostet. Bislang erkennen wir vor allem Vorteile für Gelegenheitsfahrer, aber nicht für die breite Masse der Pendler, und schon gar nicht für die Haushalte in den Landkreisen.“ (AZ)