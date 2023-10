Heimniederlage für Dasing, Sielenbach landet höchsten Sieg mit 8:1

Plus Friedberg II gewinnt klar im Derby gegen Dasing, Rinnenthal II bleibt weiter vorn. Klingen unterliegt gegen Griesbach, Sielenbach landet den höchsten Sieg gegen Merching.

Der BC Aresing konnte sich vor 250 Besuchern im Schlagerspiel beim TSV Weilach mit 4:3 behaupten. Der SV Obergriesbach entführte mit 3:0 die Punkte aus Klingen und der SV Waidhofen bezwang den BC Aichach 2 klar mit 4:1. Eine 0:4 Heimniederlage kassierte der TSV Dasing II im Derby gegen den TSV Friedberg II, während der BC Rinnenthal II mit einem 2:0-Sieg über den FC Affing 2 zum Spitzenreiter TSV Aindling (spielfrei) nun punktgleich aufschloss. Den höchsten Sieg landete der TSV Sielenbach mit 8:1 beim TSV Merching II.

BC Rinnenthal II – FC Affing II 2:0