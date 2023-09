Fußball A-Klasse

Torregen in der A-Klasse: Aindling und Klingen dominieren

Plus Spannende Matches erwartete die Zuschauer in der A-Klasse. Während Aichach und Aindling dominieren, müssen Merching und Inchenhofen empfindliche Niederlagen einstecken.

Von Reinhold Rummel

Aindling II und Klingen dominieren in den beiden A-Klassen die Konkurrenz. Mit 6:2 bezwang der TSV Dasing II den TSV Merching II und der TSV Rehling setzte sich mit 2:0 gegen den FC Laimering/Rieden durch. Mühlhausen unterlag beim BC Rinnenthal II mit 2:5.

TSV Rehling – FC Laimer./Ried. 2:0

Zufrieden zeigte sich TSV-Abteilungsleiter Rauscher: „Endlich hat unser Team gezeigt, was in ihnen steckt.“ Nach einer halben Stunde gelang Andreas Schobel der Führungstreffer, nach dem Elias Bader zusammen mit Lukas Altan den Ball durchsteckte. Auch in Abschnitt zwei überzeugte die Heimelf. Andreas Schobel ließ nach einer starken Einzelaktion keinen Zweifel mehr am Heimsieg aufkommen. Seine Vorlage drücke Mladen Stancovici zum 2:0 ins Gästetor.

