Fußball A-Klassen

06:00 Uhr

Die Sportfreunde Friedberg drehen nach der Pause richtig auf

Die Sportfreunde Friedberg (blaue Trikots, hier in einem Spiel gegen Sielenbach) gerieten gegen Adelzhausen II zwar in Rückstand, trafen dann aber noch sechs Mal.

Plus Die Friedberger Ostler bleiben in der Fußball-A-Klasse Ost auf Titelkurs. Auch Mühlhausen jubelt. Das Spitzenspiel der A-Klasse Aichach in Hollenbach endet remis.

Von Reinhold Rummel Artikel anhören Shape

Der Spitzenreiter der Fußball A-Klasse Aichach, der TSV Hollenbach II, konnte im Spitzenspiel gegen den FC Gerolsbach II gerade noch eine Heimniederlage abwenden. 1:1 lautete der Endstand. Der BC Aichach II holte nach einem 1:3-Rückstand noch einen Punkt beim 3:3 gegen Klingsmoos II. Die Sportfreunde Friedberg gewannen in der A-Klasse Ost gegen den BC Adelzhausen II mit 6:1. Weiter erfolgreich spielt auch der TSV Mühlhausen und auch Rehling durfte jubeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .