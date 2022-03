Fußball-Bezirksliga

19:00 Uhr

Kein Leckerbissen: Ecknach gegen Stätzling ohne Tore

Plus Der VfL Ecknach geht gegen den FC Stätzling erstmals in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz. Das Spitzenspiel endet torlos, einen Aufreger gibt es dennoch.

Von Johann Eibl

Tore sind das Salz in der Suppe. So besagt es eine alte Fußball-Weisheit. Demnach wirkte die Suppe, die am Sonntag im Spitzenspiel der Bezirksliga Nord in Ecknach serviert wurde, nicht sonderlich schmackhaft. Beim torlosen Remis war weder der VfL noch der FC Stätzling in der Lage, den Zuschauern Attraktionen zu bieten. Die Gäste konnten sich darüber freuen, dass es ihnen als erstes Team in dieser Runde gelungen ist, den Ecknachern vor eigenem Publikum zumindest ein Unentschieden abzutrotzen.

