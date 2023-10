Fußball-Bezirksliga

20:00 Uhr

Stätzling dominiert auswärts, Hollenbach frustriert nach fünftem Unentschieden

Plus FC Stätzling siegt 3:0 gegen Meitingen. Frust beim Hollenbach: Team führt Unentschieden-Serie fort. SV Mering muss gegen Oberstdorf die erste Niederlage einstecken.

Artikel anhören Shape

In den beiden Bezirksligen tat sich am Wochenende einiges: Ecknach verliert gegen Gersthofen, Griesbeckerzell feiert nach längerem Rückstand einen verdienten Sieg. Hollenbach fährt das nächste Unentschieden ein, Stätzling gelingt ein unerwartet deutlicher Sieg. Mering hingegen muss seine erste Niederlage einstecken. Hier die Berichte der packenden Partien.

TSV Gersthofen – VfL Ecknach 2:0 Der VfL Ecknach verliert beim TSV Gersthofen mit 0:2 und muss die Ballonstädter in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Gersthofen profitierte davon, dass der VfL nach einer Ampelkarte gegen Serhat Örnek zwei Drittel des Spiels in Unterzahl absolvieren musste. Knapp 25 Minuten lang hatte Gersthofen zwar etwas mehr vom Spiel, Chancen gab es aber auf beiden Seiten nicht. Dann wurde die Partie hektischer, weil Schiedsrichter Simon Schwank (TSV Mindelheim ) die Ecknacher mit mehreren Entscheidungen gegen sich aufbrachte. Berechtigt war der Platzverweis gegen Örnek nach zwei gelbwürdigen Fouls. Gersthofen mühte sich. Nur in der 44. Minute entwischte Manuel Lippe im Rücken der Abwehr und sorgte mit dem ersten Torschuss für die Führung. Das 2:0 fiel unmittelbar nach dem Wechsel, weil Ecknach im Aufbauspiel den Ball verlor. Die Partie war damit gelaufen. (jng)





SC Griesbeckerzell – SSV Glött 4:2 Mit einem 4:2-Heimsieg verbucht der Sportclub aus Griesbeckerzell die ersten drei Punkte seit dem Kantersieg gegen Günzburg Ende August. Dennoch sah es im ersten Heimspiel des SCG nach dem verheerenden Brand im Vereinsheim im Aichacher Stadtteil zunächst nicht danach aus, als würde ein Punkt verbleiben. Bereits nach vier Minuten erzielte Philipp Strehle die Führung für die Gäste, der dabei der Nutznießer eines Fehlers von Abwehrchef Simon Landes war. Fünf Zeigerumdrehungen später patzte Zells Keeper Florian Hering , und Dominik Wohnlich erhöhte. Zell reagierte prompt und konnte durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sebastian Kinzel auf 1:2 verkürzen. Zuvor war Simon Landes regelwidrig zu Fall gebracht worden. Den Ausgleich erzielte Tobias Huber . Nach dem Seitenwechsel wollte es keine der beiden Mannschaften riskieren, in Rückstand zu geraten. Dennoch war zu erkennen, dass der SCG das Heft mehr und mehr in die Hand nahm. Erst in der 85. Spielminute erlöste Kinzel Zell und erzielte nach einem Zuspiel von Manu Schweizer das 3:2. Kurz vor Schluss konnte sich Impero Occhiuzzi noch auszeichnen und stellte den Endstand her. (dab)





TSV Hollenbach – Jettingen 2:2

„Die Unentschieden bringen uns auch nicht weiter“, so fasste Daniel Zweckbronner das Geschehen nach dem 2:2 gegen den VfR Jettingen zusammen. Der Absteiger aus der Landesliga hat nun fünfmal unentschieden gespielt, öfter als jeder andere Konkurrent in der Bezirksliga. Die Partie begann denkbar ungünstig. Vor 300 Zuschauern dauerte es keine 40 Sekunden, ehe Matteo Komm das 0:1 hergestellt hatte. „Nach dem Tor haben wir bis zur 30. Minute gut gespielt“, stellte der Spielertrainer fest, der diesmal nicht auf dem Feld eingriff. Er wollte seinen Kameraden keinen Vorwurf machen. „Aber wenn du so viele Chancen brauchst, um ein Spiel zu gewinnen, dann werden wir in diesem Jahr nicht mehr viele Spiele gewinnen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen