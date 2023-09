Fußball Bezirksliga

Wieder auf eigenem Platz: Mering fiebert auf Topspiel gegen Aystetten hin

Der SV Mering ist seit acht Spielen ungeschlagen und tritt nun zum Topspiel gegen Tabellenführer Aystetten an. Zum ersten Mal seit langer Zeit findet das Spiel auf dem Meringer Hauptplatz statt. Foto: Michael Hochgemuth

Plus Der SV Mering spielt am Wochenende wieder auf dem Hauptplatz gegen Tabellenführer Aystetten. Stätzling geht mit Selbstvertrauen in die Partie gegen Hollenbach.

Mering und Stätzling gehören bisher zu den Besten der Bezirksliga. Am Wochenende erwarten sie anspruchsvolle Partien - wie stehen ihre Chancen?

Zum Topspiel empfängt der FC Stätzling den TSV Hollenbach am Samstag um 15:30 Uhr. Der FC Stätzling ist nun seit fünf Spielen in Folge ungeschlagen und kann mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen. „Es wird eine sehr interessante Begegnung gegen einen schweren Gegner. Wir wollen dieses Heimspiel natürlich gewinnen“, meinte Stätzlings Trainer Emanuel Baum. Die Gastgeber stehen tabellarisch aktuell gut da. Mit 18 Punkten aus den ersten zehn Spielen steht der FC Stätzling auf Platz drei der Tabelle.

