Expertentipp: So tippt Friedbergs Trainer das Spitzenspiel der Kreisklasse

Plus Thomas Nöbel, Spielertrainer der Sportfreunde Friedberg, tippt die Partien am kommenden Wochenende - auch das Spitzenspiel gegen Türkspor Augsburg.

Er stürmte für die Bundesligajugend des TSV 1860 München, später im Trikot des TSV Aindling in der Bayernliga der Männer. Thomas Nöbel hat noch eine Reihe weiterer Stationen als Spieler wie als Spielertrainer in unserer Region durchlaufen. Seit gut zwei Jahren hören die Fußballer der Sportfreunde Friedberg auf seine Kommandos. Der zweifache Vater, der im August nach Aichach zog, wo der 38-Jährige ein Haus gebaut hat, eilt mit seinen Schützlingen von Sieg zu Sieg.

"Bayern wird das Spiel ziehen. Ich bin kein Bayern-Fan, auch nicht bei einem anderen Verein. Ich freue mich, wenn Dresden gut abschneidet; ich bin aus der sächsischen Fußballschule. Es freut mich, was in Leipzig bei RB entsteht, auch wenn das viele kritisch sehen."