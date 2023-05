Fußball-Kreisklasse

20.05.2023

Bachern kann die Schwäche der Konkurrenz nicht nutzen

Plus Wer geht in die Relegation? Stotzard und Schiltberg verlieren, aber auch Bachern kann in Ried nicht gewinnen. Damit bleibt es spannend in der Kreisklasse.

Von Reinhold Rummel

Die Entscheidung um den Aufstiegsrelegationsplatz ist auf den letzten Spieltag vertagt. Weder der aktuelle Tabellenzweite DJK Stotzard (0:1 in Gundelsdorf) noch der drittplatzierte SF Bachern (1:1 in Ried) und der TSV Schiltberg (2:3 gegen Gebenhofen) konnten die Patzer der jeweiligen Konkurrenz nutzen.

Gundelsdorf – Stotzard 1:0

„Super, wie unsere Mannschaft dagegengehalten hat“, sagt Abteilungsleiter Franz Haider zum Coup gegen den Relegationsanwärter DJK Stotzard. Bereits in der 19. Spielminute gelang Spielertrainer Philipp Kestel der Treffer des Tages. Nach einem Eckball von Janik Westermeier war Kestel mit dem Kopf zur Stelle und ließ Torhüter Johannes Kistler keine Abwehrchance. Vom viel gepriesenen Gästesturm war wenig zu sehen.

