Inchenhofen gewinnt Spitzenspiel - torreiches Verfolgerduell

Marco Bergmair schoss den TSV Inchenhofen im Spitzenspiel gegen die DJK Stotzard zum Sieg. 3:3 zwischen Bachern und Schiltberg.

Der TSV Inchenhofen setzte sich im Spitzenspiel der Kreisklasse Aichach gegen die DJK Stotzard durch. Bachern und Schilterberg trennen sich in einem torreichen Spiel 3:3.

Hollenbach II – Gebenhofen 2:1

„Das waren drei wichtige Heimpunkte für uns“ zeigte sich TSV-Spieler Julian Nefzger hoch zufrieden. Den Gast hat man gut im Griff gehabt, „aber wir haben es spannend gemacht, da wir vor dem Seitnenwechsel einige gute Chance liegen gelassen haben“ so der Hollenbacher. Dabei begann man sehr stark. Bereits anch sechs Minuten gelang Stefan Dax der Führungstreffer. Michael Mahl vergab dann weitere gute Möglichkeiten, ebenso Simon Fischer. Als dann Fabian Schmidt nach einem taktischen Foul mit Gelb-Rot vom Feld musste vor der Halbzeit, kamen die Platzherren in Bedrängnis. Gebenhofen konnte aber erst nach 77. Minuten den Ausgleich erzielen, als Marko Mladenovic mit einem satten Freistoss aus 23 Meter traf. Im Gegenzug jubelten aber erneut die Platzherren. Trotz Unterzahl erzielte Michael Mahl den Siegtreffer, ehe sich ebenfalls mit einer Ampelkarte zum Duschen verabschieden musste.

Gundelsdorf- Mühlried 5:0

Von einem harmlosen Gast berichtete FCG-Abteilungsleiter Franz Haider.“Wir haben die Partie sehr überlegen gestaltet und auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Nach einen Freitstoss von Janik Westermeier war Spielertrainer Philipp Kestel per Kopf zur Stelle und traf zur Pausenführung. Die hätte durchaus höher ausfallen können, aber der Pfosten verhinderte den Einschlag von Fabian Forster. Kurz nach der Pause gelang dann Tobias Funk das schnelle 2:0 und nach einem Querpass von Markus Westermair stellte Janik Westermeier auf 3:0. „Danach hatten wir noch weniger Probleme mit dem Gast“, lobte Haider die sehr konzentrierte Mannschaftsleistung. Fabian Forster und Tobias Knauer per Foulelfmeter, als Tobias Funk gebremst wurde, legten noch zwei weitere Treffer zum klaren 5:0-Heimsieg drauf.

SF Bachern – TSV Schiltberg 3:3

Dreimal lagen die Platzherren gegen einen cleveren Gast im Rückstand. „Man muss unserer Mannschaft zu Gute halten, dass sie sich immer wieder zurückgekämpft hat“ so Berichterstatter Holzmüller, der einmal mehr von unnötigen Gastgeschenken sprach. „Wir verteilen einfach in der Rückwärtsbewegung zu viele Geschenke und machen es damit dem Gegner leicht, die Treffer zu erzielen“ so der Bachener Pressesprecher. Nach einen Foulspiel von Oliver Mühlberger im Strafraum an Robin Streit, erzielte der Gästespielertrainer per Strafstoss die Führung der Schiltberger. Bachern danach zunächst sehr zerfahren im Spielaufbau. Erst nach einer halben Stunde kam man besser ins Spiel und nach einen Freistoss von Julian Böhm gelang Niklas Arnold am langen Pfosten der Ausgleich. Schiltberg blieb aber im Umschaltspiel gefährlich. Nach einer Stunde brachte erneut Streit seine Elf in Führung. Mit einem feinen Drehschuss konnte Tobias Rohrer die Platzherren nach 76. Minuten zum 2:2 jubeln lassen. Aber erneut nutzen die Gäste eine Unachtsamkeit. Jonas Koppold bediente Thomas Bernecker, der aus spitzem Winkel zur dritten Führung traf – Bachern kam aber wieder zurück und Tobias Rohrer erzielte den 3:3-Endstand auf Flanke von Niklas Arnold.

Torschützen unter sich: Die Ecknacher Sascha Meyer (oben) und Almir Tatarevic. Foto: Wilhelm Baudrexl

SG Mauerbach – VfL Ecknach II 2:4

„Ein ganz wichtiger Derbysieg für uns“, lobte Rafael Engl seine Truppe nach dem Schlusspfiff und dem 4:2-Auswärtserfolg in Mauerbach sein Team. Engl sah seine Truppe über weite Strecken klar tonangebend, „aber wir haben nach dem Führungstreffer unerklärlich die Linie verloren“ so der Ecknacher Coach. Folglich drehten die Platzherren nicht unverdient die Partie nach dem Führungstreffer von Sascha Meyer aus der 19. Minute. Stefan Zwerenz und Stefan Fürst liesen die Platzherren mit 2:1 in Führung gehen. „Da haben wir dann gewaltige Probelme gehabt“ war Engl froh, „dass wir kurz vor der Pause zum Ausgleich kamen.“ Erneut trug sich Meyer in die Torschützenliste ein. In Abschnitt zwei waren die Ecknacher dann aber besser sortiert und liesen die Platzherren mehr laufen. „Das hat unserem Spiel gutgetan und wir haben uns nicht mehr in Gefahr gebracht.“ Almir Tatarevic erzielte die erneute Ecknacher Führung und Sascha Meyer traf zum 4:2-Endstand auf Zuspiel von Fabian Ostermaier.

TSV Inchenhofen – DJK Stotzard 2:1

Zwei Treffer von Torjäger Maro Bergmair bescherten dem TSV Inchenhofen im Spitzenspiel den nicht unverdienten Heimsieg. „Wir waren zwar gut im Spiel, aber am Ende hat Leachad halt ihre Chancen cleveren genutzt“ sah Simon Knauer die Platzherren dann um diesen Treffer besser. „Wir hatten unsere gute Phase, aber da kam dann zu wenig an Chancen heraus“ konnte Knauer zwar in der 32. Minute mit einem Flachschuss selbst die Führung von Marco Bergmair einstellen, „aber nach der erneuten Führung war dann nichts mehr drin.“ Michael Wenczel sprach ebenfalls von einem kampfbetonten Spiel, „Spielerisch war von beiden Seiten wenig geboten“, führte er dies auch auf die frühsommerlichen Temperaturen zurück. „Damit hatten beide zu kämpfen“ so Wenczel, der dann letztlich froh war, „dass wir dieses Spitzenspiel gezogen haben.“