Saisonabschluss: Bachern unterliegt, Stotzard setzt sich durch

Plus Zum Saisonabschluss gab es in der Kreisklasse spannende Partien. Bachern unterlag im Heimspiel 2:4 der SG Mauerbach, Schiltberg verpasste Absteiger Laimering eine Klatsche.

3:1 bezwang die DJK Stotzard im Saisonfinale den Meister FC Gerolsbach. Vergeblich hofften die beiden Mitkonkurrenten TSV Schiltberg und SF Bachern auf einen Heimausrutscher der DJK. Vor allem die Sportfreunde Bachern schenkten von der ersten Minute die Partie gegen SG Mauerbach mit 2:4 ab, während der TV Schiltberg mit einem Kantererfolg gegen Absteiger FC Laimering/Rieden alles gab. Während die Spielrunde für Schiltberg und Bachern mit dem Pfingstwochenende ein Ende nahm, geht es für die DJK Stotzard nun in die Verlängerung. Gegner ist der SV Hammerschmiede.

Für DJK-Coach Simon Knauer wurde die Partie zum erwartet schweren Krimi. Seine Elf war aber von Beginn an griffig und bissig im Spiel. „Es war eine flotte Partie und beide Seiten hatten im ersten Abschnitt gute Möglichkeiten.“ Mit dem Pausenpfiff der erlösende Führungstreffer für die Heimelf.