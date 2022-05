Stätzling II gewinnt munteres Torfestival in Merching

In der Kreisklasse Augsburg Mitte spielt Stätzling II weiter um den Titel. In der Fußball-Kreisklasse Neuburg verliert Echsheim bei Ehekirchen II mit 1:3.

TSV Merching – FC Stätzling II 3:5

In einem munteren Spiel der Kreisklasse Augsburg Mitte fielen in Merching nicht weniger als acht Treffer. Die zweite Mannschaft des FC Stätzling behielt dabei mit 5:3 die Oberhand. Dreifacher Schütze war Markus Rolle, Stefan Stronczik war zweimal erfolgreich. Saffet Yildirim, Tobias Kain und Norbert Wagner (Foulelfmeter) trafen für den TSV Merching. Das Team zwei des aktuellen Spitzenreiters in der Bezirksliga Nord, des FC Stätzling, darf sich in den noch ausstehenden fünf Partien gute Chancen ausrechnen, Spitzenreiter Schwaben Augsburg II noch zu überholen. Der Tabellenführer hat einen Zähler mehr auf dem Konto, aber auch eine Partie mehr absolviert. (jeb)

Ehekirchen II – Echsheim 3:1

Die erste Viertelstunde des Spitzenspiels der Kreisklasse Neuburg war sehr zerfahren. Nach einem Ballverlust der Gäste setzte sich Manuel Rott vor dem Strafraum durch, legte quer auf Maxi Schmidt, der den Ball ins lange Eck versenkte (17.). Danach wurden die Echsheimer engagierter. Luis Hertl bremste einen Konter des FCE und sah dafür die Ampelkarte (36.). Eine Füger-Ecke köpfte Michael Gerbl zum 2:0 ein. Nun häuften sich die Chancen auf beiden Seiten. Schmidt bekam in der 83. Minute den Ball an der Mittellinie, marschierte durch die SVE-Hintermannschaft und stellte auf 3:0. Die Gäste kämpften in Unterzahl bis zum Ende und kamen in der 90. Minute zu ihrem verdienten Treffer. Peter Mayrhofer staubte aus drei Metern zum 3:1-Endstand ab. (fce)