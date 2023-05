Fußball-Kreisliga

20.05.2023

Auf der Zielgeraden: Rinnenthal unterliegt - und Griesbeckerzell kann feiern

Plus Der BCR verliert 1:2 bei Absteiger Echsheim und Griesbeckerzell gewinnt in Pöttmes - damit ist dem Team die Meisterschaft nahezu sicher.

Am Wochenende ging es für viele Mannschaften um entscheidende Punkte. Überraschend ist die Niederlage des BC Rinnenthal gegen Absteiger Echsheim – damit hat Griesbeckerzell beste Chancen auf die Meisterschaft und den direkten Aufstieg. Friedberg setzt sich gegen Petersdorf durch, Aichach kann aufatmen.

Echsheim – BC Rinnenthal 2:1

Mit einer 1:2-Niederlage kehrte der BC Rinnenthal von seinem Auswärtsspiel in Echsheim nach Hause. Zu keiner Zeit fand die Söllner/Merwald-Truppe zu der Form der letzten Wochen und musste sich zum Schluss verdient der Heimelf geschlagen geben. Bereits in den ersten zehn Minuten zeigte sich, dass die Aufgabe schwer werden würde. In der 36. Minute dann die überraschende Führung für Echsheim. Torwart Zach schlug einen weiten Abschlag, Rinnenthal konnte beim Klärungsversuch nicht entscheidend stören und Göddert überwand Ostermair zum 1:0.

